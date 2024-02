Xiaomi dévoile son Xiaomi 14 Ultra, son photophone ultime

Xiaomi vient de présenter ses nouveaux produits au MWC. Parmi eux, le Xiaomi 14 Ultra, son téléphone ultime qui mise sur la photo. Le constructeur a également dévoilé ses deux montres connectées, les Xiaomi Watch S3 et Xiaomi Watch 2, ainsi que le bracelet Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Xiaomi est présent au MWC de Barcelone pour annoncer ses nouveautés. Si le Xiaomi 14 a été au centre des attentions, le constructeur a également évoqué d’autres produits, dont le Xiaomi 14 Ultra, la version « ultime » de son téléphone.

En Europe, le Xiaomi 14 ne bénéficiera pas de modèle Pro. En lieu et place, la marque veut mettre en avant l’Ultra, qui arrivera le 19 mars prochain. Il sera vendu à 1499 euros et son kit photo sera offert.

Un téléphone qui met le paquet sur la photo

Côté design, Xiaomi ne réinvente pas la roue, ce 14 Ultra pouvant presque passer pour un 13 Ultra. Disponible en deux coloris (blanc et noir), le produit dispose d’une coque en similicuir sur lequel trône cet immense module photo circulaire conçu par Leica. Il est doté de quatre capteurs de 50 mégapixels, un grand angle (23 mm f/1.63), un ultra grand angle (12 mm, f/1.8), un téléphoto (75 mm, f/1.8) ainsi qu’un périscope (120 mm, f/2.5). Leica n’a pas seulement conçu les lentilles, mais également le traitement logiciel du smartphone. On retrouve évidemment les deux modes d’images emblématiques du fabricant allemand : Leica Vibrant et Leica Authentic.

Xiaomi 14 Ultra Chipset Snapdragon 8 Gen 3 Ecran 6,73 pouces

AMOLED

3200 x 1440 pixels (522 ppp)

1-120 Hz LTPO

3000 nits

OS HyperOS 1.0 / Android 14 RAM 16 Go Stockage 512 Go MicroSD Non Photo Grand-angle 50 MP f/1.63-f/4.0

Ultra grand-angle 50 MP F/1.8

Téléobjectif 50 MP f/1.8

Périscope 50 MP f/2.5 Selfie 32 MP Batterie 5000 mAh

Recharge filaire 90W

Sans fil 80W 5G Oui Biométrie Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Certification pour la résistance à l'eau Oui, IP68 Dimensions 161,4 x 75,3 x 9,2 mm

219g

Pour le reste, nous avons un produit techniquement impeccable, avec un grand écran AMOLED de 6,73 pouces (3200 x 1440 pixels, 1-120 Hz), un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh (charge rapide 90 Watts). Nous le testerons évidemment en temps et en heure.

En plus du 14 Ultra, Xiaomi a présenté deux montres connectées, la Watch S3 et la Watch 2. La première est équipée d’un écran AMOLED circulaire de 1,43 pouces et promet une batterie de 15 jours. Côté design, la marque propose un cadran interchangeable selon vos envies. Sa particularité est de tourner sur HyperOS, la surcouche de Xiaomi. C’est cette dernière qu’il faudra choisir si vous êtes entièrement équipé chez le fabricant, l’OS promettant une grande convergence entre ses terminaux. Elle sera vendue 149 euros.

La deuxième montre, la Watch 2, est plus simple dans son design, avec un visuel discret, sans cadran, mais toujours cet écran circulaire. L’autre grosse différence réside dans le logiciel, puisqu’elle est propulsée par Wear OS. Côté batterie, on nous promet un accumulateur de 495 mAh et jusqu’à 65 heures d’utilisation. Elle sera commercialisée à 199 euros.

Enfin, le Xiaomi Smart Band 8 Pro est un bracelet connecté qui promet une utilisation totalement indépendante de vos autres terminaux. Il embarque un écran AMOLED carré de 1,74 pouces qui le ferait presque passer pour une montre et affiche une autonomie jusqu'à 14 jours avec sa batterie de 289 mAh. Bien entendu, il est bardé de capteurs afin de mesurer le sommeil, la fréquence cardiaque ou encore le taux d'oxygène dans le sang. Il sera commercialisé à 79 euros.