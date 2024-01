Pour ce dernier week-end du mois janvier, Darty a pris la décision de faire plaisir aux futurs propriétaires du Galaxy S24 Ultra en leur permettant de faire de grosses économies et de profiter de bonus attractifs sur l'achat du nouveau smartphone de Samsung.

Quelques jours avant la fin des offres de précommande sur les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, Darty a décidé de casser le prix du modèle le plus puissant des Galaxy S24 Series. Jusqu'à ce dimanche 28 janvier inclus, le smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra (512 Go) passe en effet de 1589 euros à 1269 euros grâce à une remise immédiate de 120 euros, à un bonus de 50 euros par le site e-commerce français et au code RI150 (à saisir dans le panier) donnant droit à 150 euros de remise.

Le Galaxy S24 Ultra de Samsung est à prix (très) réduit chez Darty

En plus de ces 320 euros de réduction, Darty permet d'avoir une carte cadeau de 50 euros qui pourra être utilisée ultérieurement. Aussi, il faut savoir que Samsung propose un bonus de reprise de 100 euros (voir conditions) et offre une montre connectée Galaxy Watch 6 40 mm Bluetooth graphite dont les modalités sont à retrouver ici. Avec toutes les réductions et les bonus de reprise, le S24 Ultra de la gamme Galaxy revient donc à 1119 euros. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une offre imbattable.

Après avoir présenté le bon plan Darty, passons au rappel des principales caractéristiques du Galaxy S24 Ultra. Le téléphone est doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces avec une définition en Quad HD+ de 3120 x 1440 pixels, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy” UWB, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 45 Watts, du Galaxy AI, et du système d'exploitation mobile Android 14 avec une surcouche One UI 6.1.

Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un capteur grand angle de 200 MP (f/1,7), un capteur ultra grand angle de 12 MP (f/2,2), un capteur téléobjectif Zoom optique 3X de 10 MP (f/2,4), un capteur Zoom optique 5X de 50 MP (f/2,2) et un capteur frontal ultra grand angle de 12 MP (f/2,2). Besoin d'en savoir plus sur le smartphone ? N'hésitez surtout pas à découvrir notre article lié au test du Samsung Galaxy S24 Ultra.