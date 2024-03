Le Galaxy S23 FE vous a tapé dans l'oeil ? Si c'est le cas, sachez que le smartphone Samsung fourni avec son chargeur bénéficie d'une réduction globale de près de 200 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Moins d'une semaine avant ses ventes flash de printemps 2024, la plateforme française d'Amazon a pris la décision de baisser le prix du Galaxy S23 FE. Accompagné d'un chargeur secteur d'une puissance de 25W et disponible dans un coloris noir graphite, le smartphone Samsung proposé dans sa version 128 Go est à 509 euros au lieu de 699 euros.

En plus de la réduction de 190 euros, le téléphone bénéficie d'une offre de remboursement de 70 euros valable jusqu'au 31 mars 2024 (voir conditions). En prenant en compte l'ODR, le Samsung Galaxy S23 FE revient donc à 439 euros. Et pour information, l'appareil bénéficie de la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Sorti au début du mois de décembre 2023, le S23 FE de la gamme Galaxy est un smartphone qui dispose d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz. Le Samsung Galaxy S23 FE possède également un processeur Samsung Exynos 2200, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide, d'un triple capteur de 50 + 12 + 8 MP, d'un capteur frontal de 10 MP et du système d'exploitation Android 14 avec une surcouche One UI 6.0. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article dédié au test du Galaxy S23 FE.