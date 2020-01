Resident Evil 3 Remake sur PS4 et Xbox One : où précommander le jeu ?

AnnoncĂ© pour une sortie officielle le 3 avril 2020, le jeu Resident Evil 3 Nemesis est d’ores et dĂ©jĂ disponible en prĂ©commande auprès de l’enseigne de la Fnac. Les plus empressĂ©s peuvent le prĂ©commander dès aujourd’hui pour 59.99 € sur les plateformes Xbox One et PS4.

Où précommander Resident Evil 3 sur PS4 et Xbox One au meilleur prix

Le futur titre de Capcom Resident Evil 3 Remake qui sortira officiellement en France le 3 avril 2020 sur PS4 et Xbox One est disponible en prĂ©commande sur les sites de plusieurs enseignes telles que Cdiscount, Leclerc, La Fnac ou Micromania qui le proposent Ă 59.99 €. Si d’autres offres apparaissent, nous mettrons Ă jour cet article lorsque en consĂ©quence pour vous proposer les meilleures offres pour acheter Resident Evil 3 au prix le moins cher.

Ce jeu est réservé à un public adulte (PEGI 18), puisqu’il comporte des scènes de violence crue, de meurtre apparemment sans motivation ou de violence contre des personnages sans défense. La glorification des drogues illégales et les contacts sexuels explicites entrent également dans cette tranche d’âge.

Dans ce nouvel opus de Resident Evil 3 Nemesis, vous incarnez Jill Valentine, partenaire de Chris Redfield dans le premier opus, qui tente de s’échapper de Racoon City, envahi par les infectés du virus T. Histoire parallèle au scénario de Resident Evil 2 Remake (dont le remake est paru en début d’année), Jill doit se confronter à de maintes reprises à un ennemi redoutable appelé Nemesis, aussi puissant que rusé.

Ce titre est plus orienté action que son prédécesseur Resident Evil 2 Remake. On retrouve cela dit les fondamentaux qui ont contribué au succès de la série à savoir : des énigmes, de la survie et une bonne dose de frisson. Développé sur le moteur RE Engine également utilisé depuis Resident Evil 7: Biohazard, ce dernier donne vie aux environnements de ce Resident Evil 3.

Resident Evil 3 Remake: une édition Collector prévue

Le titre se verra dĂ©clinĂ© dans une Ă©dition Collector qui sera proposĂ©e Ă 179.99 €. Pour l’heure, aucun marchand ne la propose Ă l’achat, mais nous ne manquerons pas d’ajouter les offres dès qu’elle sera disponible en prĂ©commande. Cette Ă©dition comprendra les Ă©lĂ©ments suivants : un exemplaire du jeu, un poster collector recto et verso des plans de Raccoon City, un double album incluant les soundtrack de Resident Evil 3, un artbook collector, une figurine Ă l’effigie de Jill Valentine, une box collector des S.T.A.R.S pour et un pack de costumes pour les personnages inspirĂ© du jeu sorti en 1999.