Final Fantasy 7 remake sur PS4 prĂ©vu pour une sortie nationale le 10 avril 2020 est disponible en prĂ©commande sur la majoritĂ© des commerçants en ligne tels que Amazon, Boulanger, Cdiscount, Micromania… Les personnes les plus impatientes dĂ©sirant se procurer le jeu le jour de sa sortie peuvent dès Ă prĂ©sent le faire. Focus sur les meilleures offres pour prĂ©commander ce RPG au prix le moins cher.

Final Fantasy 7 remake sur PS4 est moins cher chez Auchan et Leclerc

C’est vers les enseignes Auchan et Leclerc qu’il faut se tourner pour prĂ©commander Final Fantasy 7 remake sur PS4 au prix le moins cher : il est Ă 51.99 €. Amazon et la Fnac le propose Ă 56.99 € quand Boulanger, Cultura et Micromania le commercialise Ă 69.99 €. Nous mettrons Ă jour la liste des meilleures offres puisque les prix peuvent encore Ă©voluer d’ici le jour de sa sortie.

Final Fantasy 7 remake sur PS4 en quelques mots

Initialement prĂ©vu pour ĂŞtre lancĂ© le 3 mars 2020, Square Enix a reportĂ© la sortie de Final Fantasy 7 remake sur PS4 au 10 avril 2020, afin d’apporter « les touches finales au jeu » et garantir aux joueurs la meilleure expĂ©rience possible. Le jeu attendu depuis des annĂ©es par les fans de la sĂ©rie sortira en plusieurs parties.

Les changements par rapport Ă la version originale sont de taille puisqu’il ne s’agit pas d’un simple remaster mais d’un remake. L’histoire originelle est reprise de A Ă Z avec une rĂ©interprĂ©tation complète du RPG. Au programme, des personnages inĂ©dits, une nouvelle bande-son, un nouveau moteur de jeu avec des graphismes dignes d’une grosse production de notre Ă©poque.

Pas d’open world pour ce remake, mais des combats dynamiques en temps réel. Un mode qui reprend la formule utilisée il y a plus de 20 ans, avec l’obligation d’attendre que la jauge ATB se remplisse avant de pouvoir réaliser une action sera également de la partie. Le jeu est réservé à un public averti (PEGI 16), puisqu’il comporte des scènes pouvant contenir un langage grossier plus extrême, des jeux de hasard, ainsi qu’une consommation de tabac, d’alcool ou de drogues.

