The Last Of Us Part 2 sur PS4 pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

The Last Of Us Part 2 sur PS4 qui sort le 19 juin 2020 en France est d’ores et déjà disponible à la précommande du coté de plusieurs enseignes. Celles ou ceux pressés de l’acquérir le jour de sa sortie peuvent se le procurer auprès de marchands tels que Amazon, Auchan, boulanger, Cdiscount… On fait le point sur les meilleures offres pour acheter au prix le moins cher The Last Of Us Part 2 sur PS4.

💰The Last Of Us Part 2 sur PS4 : où l’acheter au prix le moins cher ?

Actuellement, c’est du coté de l’enseigne Leclerc qu’il est possible d’obtenir le jeu The Last Of Us Part 2 sur PS4 au prix le moins cher : 54,49 €. Les autres marchands tels que Amazon, Boulanger, Cdiscount le propose quant à eux entre 59,99 € et 69,99 €.

🎮The Last of Us Part 2 en quelques mots

Pour rappel, la sortie de The Last Of Us Part 2 sur PS4 a été repoussée en raison du coronavirus et le jeu avait été dévoilé dans une ultime bande-annonce au début du mois de mai dernier. Cinq ans après leur voyage périlleux à travers une Amérique ravagée par une pandémie, Ellie et Joel ont trouvé refuge à Jackson, dans le Wyoming.

Vivre parmi une communauté prospère de survivants leur a permis de trouver paix et stabilité, malgré la menace constante des infectés ainsi que des autres survivants. Lorsqu’un violent événement vient rompre cette paix, Ellie se lance dans une quête de justice pour enfin tourner la page. Alors qu’elle pourchasse les responsables un par un, elle est confrontée aux répercussions dévastatrices de ses actions aussi bien physiques et qu’émotionnelles.

