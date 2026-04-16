Vous comptez acheter une RTX 5060 Ti ? On vous conseille de faire vite, les stocks pourraient bientôt disparaître

Une récente rumeur prétend que Nvidia s'apprêterait à stopper la production de RTX 5060 Ti d'ici quelques jours. Le constructeur chercherait ainsi à écouler les stocks… et donc à faire grimper les prix.

On le sentait venir en fin d'année dernière, il sera bien difficile de s'acheter une carte graphique en 2026. À cause de la pénurie de RAM, les constructeurs (pourtant, dans le cas de Nvidia, directement responsables de la situation) augmentent le prix de leurs GPU, quand ils ne décident pas tout simplement de cesser la production de certains modèles. Nvidia, justement, a déjà repoussé la sortie de ses RTX 5000 Super à l'année prochaine, et prévoyait, d'après une rumeur, de ne fabriquer que des modèles 8 avec VRAM.

Mais il se pourrait que même cette dernière fuite soit fausse. En effet, une autre rumeur, partagée par le média Gazlog, prétend que les RTX 5060 Ti sont désormais en danger. L'information proviendrait d'un employé se trouvant sur la chaîne de distribution, qui affirme que Nvidia prévoirait de stopper la production du modèle 8 Go de VRAM durant les deux dernières semaines d'avril, soit dès lundi prochain.

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Bientôt une hausse des prix des RTX 5060 Ti ?

Toujours selon cette même source, cette décision aurait été motivée par un trop-plein de stock de la carte graphique chez les revendeurs, qui commenceraient de faire à les afficher à plus bas prix. Ainsi, le constructeur chercherait à écouler les stocks disponibles — refaisant par la même occasion grimper les prix de la carte graphique. Pour rappel, une précédente rumeur évoquait déjà l'arrêt de la production de la RTX 5060 Ti durant l'année, mais pour une période plus longue.

Cette fuite paraît donc relativement plausible, surtout dans le contexte actuel où la crise de la RAM est encore loin d'être terminée. Qui plus est, il se murmure également depuis peu que le constructeur travaillerait sur un modèle 9 Go de VRAM, qui pourrait être présenté dans les mois à venir. L'arrêt de la production du modèle 8 Go pourrait servir de transition vers le modèle 9 Go. Réponse d'ici quelques jours.