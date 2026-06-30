Face à la crise, Nvidia relance la carte graphique RTX 3060 12 Go, mais vaut-elle encore le coup ?

Surprise, un vieux modèle de carte graphique d'entrée/milieu de gamme de chez Nvidia refait surface. Mais la RTX 3060 12 Go est-elle vraiment pertinente en 2026 ?

rtx 3060
Crédits : Nvidia

Sortie au début de l'année 2021, la carte graphique Nvidia RTX 3060 est de retour en vente plus de 5 ans plus tard dans sa version embarquant 12 Go de RAM. Ce modèle a été repéré chez plusieurs commerçants européens. Il ne s'agit pas d'une RTX 3060 Founders Editions, mais de cartes graphiques personnalisées, comme l'Asus GeForce RTX 3060 Dual 12 Go OC V2 ou la Gigabyte GeForce RTX 3060 12 Go Windforce OC. Asus a confirmé qu'il s'agit d'appareils neufs produits récemment auprès du média allemand Computer Base.

Alors que la majorité de la mémoire disponible sur le marché est destinée à équiper les infrastructures d'IA, les fabricants ont pris la décision de relancer un vieux modèle de carte graphique, qui utilise une technologie de mémoire à la fois moins demandée et moins chère à produire. Un retour surprise de la RTX 3060 avait été évoqué en début d'année et confirmé à demi-mot par Jensen Huang, patron de Nvidia, lors du CES.

Ne vous précipitez pas sur les nouvelles RTX 3060 12 Go

Cette RTX 3060 pourrait intéresser les joueurs ou créatifs qui ont besoin d'une carte graphique embarquant 12 Go de VRAM à moindre coût. Mais autant le dire tout de suite, il ne s'agit pas forcément d'une bonne affaire. L'Asus GeForce RTX 3060 Dual 12 Go OC V2 est affichée au prix de 333,64 euros, soit une poignée d'euros de plus que le prix de vente conseillé de 329 euros annoncé par les Verts en 2021, tandis que la Gigabyte GeForce RTX 3060 12 Go Windforce OC est encore plus chère.

Payer aussi cher pour un GPU présentant ces performances en 2026 est loin d'être attractif. La RTX 3060 a longtemps été plébiscitée par les joueurs PC pour son rapport qualité-prix, mais elle est aujourd'hui dépassée, surtout aux prix pratiqués. Elle repose sur l'architecture Ampere, basée sur une gravure en 8 nm de Samsung. Les procédés des générations suivantes sont bien plus efficaces.

Et si la carte graphique reste compatible avec le DLSS Super Resolution et le Ray Reconstruction, elle ne l'est pas avec les dernières technologies de Nvidia, comme le Frame Generation et ses variantes (Multi Frame Generation, Dynamic Multi Frame Generation), qui permettent aux RTX 40 et 50 d'entrée de gamme d'offrir de meilleures performances.


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