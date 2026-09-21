Liberty City, missions spatiales… cette fuite dévoile le GTA 5 auquel vous n’avez jamais joué

À deux mois de la sortie de GTA 6, Rockstar Games doit composer avec une nouvelle fuite de données. Une archive de 192 Go circule depuis quelques jours et passionne les fans de la saga. Elle contiendrait des extensions de GTA 5 abandonnées, dont un retour à Liberty City et des missions dans l’espace.

GTA 6 sortira le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, plus de treize ans après son prédécesseur. À l’approche du lancement, Rockstar multiplie les annonces pour entretenir la ferveur des joueurs. Le studio a notamment dévoilé une bande originale de 34 titres pensée pour accompagner GTA 6. Chez les fans, l’attente se transforme en véritable enquête. Chaque bande-annonce est décortiquée image par image.

Certains passionnés vont très loin. Récemment, des joueurs ont reconstitué tout l’État de Leonida en croisant bandes-annonces et fuites. Ces chasseurs d’indices disposent désormais d’un matériau bien plus riche. Depuis le 18 septembre, une archive de 192 Go dérobée à Rockstar circule en ligne. Elle proviendrait du piratage subi par le studio en 2022. Son contenu concerne surtout GTA 5, dont le code source avait déjà partiellement fuité fin 2023.

https://twitter.com/affmalyt/status/2100844779718189145

Une archive de 192 Go dévoile deux extensions solo de GTA 5 abandonnées par Rockstar

Selon le dataminer affmalyt, les fichiers de GTA 5 regorgent de traces d’Agent Trevor. Cette extension solo abandonnée devait mettre le personnage au service de la CIA et l’envoyer jusque dans l’espace. Des dizaines de noms de missions ont été retrouvés, dont une attaque de base sous-marine et une séquence en jetpack. Les archives dévoilent aussi un bunker géant creusé sous la station satellite du désert de Grand Senora, un vaisseau spatial et une luxueuse villa réservés à cette aventure. D’après lui, ces décors seraient trois fois plus vastes que les intérieurs visibles dans le jeu.

Le dataminer TJGM a de son côté repéré LibertyV, une extension prévue à Liberty City. Dans l’éditeur de cartes CodeWalker, son tracé dépasse largement la ville de GTA 4. Côté histoire, Trevor aurait dû mourir gelé dans une cuve d’azote liquide avant de se briser en morceaux, au lieu d’exploser contre un camion-citerne. Des dialogues inédits entre Franklin et Brucie, figure de GTA 4, refont aussi surface. Les éléments liés à GTA 6 restent en revanche très minces et invérifiables. Rockstar ne s’est pas exprimé. Pour le personnage, la version finale reste finalement la plus clémente.