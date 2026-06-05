RTX 5000 : surprise ! Nvidia prévoirait toujours de sortir une version SUPER de ses cartes graphiques

Alors que tout semblait indiquer que les RTX 5000 se passeraient de version SUPER à cause de la crise de la RAM, une nouvelle rumeur affirme le contraire. Un nouveau modèle serait même en préparation. Reste à savoir quand Nvidia prévoit de les sortir.

Difficile de connaître les plans de Nvidia concernant ses futures cartes graphiques, tant la situation actuelle du marché du hardware est compliquée. En début d'année, nous apprenions que le constructeur prévoyait de faire une entorse à la tradition en se passant de modèles SUPER pour ses RTX 5000, modèles qui sortent généralement l'année suivant le lancement des versions Founder Edition. En cause, toujours la même coupable : la crise de la RAM, qui touche durablement la production de cartes graphiques, très gourmandes en la matière.

Mais, alors que la situation est encore loin d'être résolue, il se pourrait que Nvidia soit revenu sur cette décision. C'est en tout cas ce qu'affirme le leaker MEGAsizeGPU sur son compte X (anciennement Twitter). Celui-ci affirme en effet aujourd'hui que ces fameux modèles SUPER pourraient finalement bientôt sortir. Sans se risquer à donner une fenêtre de sortie. À la place, un nouveau modèle se serait ajouté à la liste : une RTX 5060 SUPER équipée de 12 Go de VRAM.

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Finalement, Nvidia pourrait bien sortir des RTX 5000 SUPER

Toujours selon MEGAsizeGPU, il s'agirait d'ailleurs là de la seule différence avec la Founders Edition, puisqu'elle intégrerait également 3840 Cuda Cores. La VRAM, quant à elle, serait de la GDDR7, au même titre que les autres modèles SUPER prévus. Pour rappel, il s'agit en théorie des RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER et RTX 5080 SUPER, chacune proposant entre 8 et 16 % de gains de performances par rapport à leur version vanilla.

Il va sans dire que cette rumeur est à prendre avec une grosse pincée de sel. Quand bien même celle-ci se vérifierait, il y a désormais peu de chance de voir arriver ces modèles SUPER en 2026, Nvidia ayant déjà été très transparent quant à ses difficultés à se fournir en RAM (un sacré cas de serpent qui se mord la queue). En revanche, on peut espérer une sortie pour l'année prochaine, si jamais la situation s'améliore d'ici là. Quant aux RTX 6000, nous sommes encore dans le flou complet.