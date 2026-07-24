Nvidia prépare une nouvelle hausse de prix, presque aucune carte graphique n’échappera à la note

Le marché des cartes graphiques n'en finit plus d'encaisser les secousses de la crise mémoire. Nvidia vient de transmettre un message peu réjouissant à ses partenaires fabricants. Cette fois, même les modèles les plus anciens entrent dans le viseur.

RTX 3050
Une Nvidia RTX 3050

La crise de la mémoire pèse sur le prix des composants informatiques depuis la fin 2025. Les fabricants réservent leur production aux serveurs dédiés à l'intelligence artificielle, bien plus rentables. Le marché grand public récupère les miettes et paie la facture. Les cartes graphiques figurent parmi les premières victimes de ce déséquilibre. Plusieurs de chez Nvidia se sont volatilisées des rayons faute de puces disponibles, et la situation ne s'arrange pas depuis janvier. Les joueurs peinent désormais à trouver un modèle récent à un tarif raisonnable.

Nvidia ne vend pas seulement des puces graphiques à ses partenaires fabricants. La marque leur fournit un kit complet, avec la puce et la mémoire vidéo assemblées ensemble. Ce kit représente le poste de dépense le plus lourd dans la fabrication d'une carte graphique GeForce. Son tarif grimpe de nouveau. Le fabricant de mémoire Micron avait déjà annoncé des tarifs orientés à la hausse pour les mois à venir.

Nvidia étend sa hausse de tarifs aux cartes graphiques GeForce équipées de GDDR6

Selon BenchLife, Nvidia a envoyé un avis de hausse tarifaire à ses partenaires assembleurs. La notification concerne les cartes graphiques en GDDR7 de génération Blackwell, mais aussi les modèles plus anciens équipés de GDDR6. Une première salve avait déjà touché les RTX 5090 et RTX 5090 D V2 en mai dernier. Le média taïwanais ne précise ni les références visées ni le montant de la hausse. Les coûts des systèmes de refroidissement, des circuits imprimés et des emballages augmentent également.

Les assembleurs devront choisir entre rogner leurs marges ou répercuter la note sur les revendeurs. La seconde option semble la plus probable au vu des tarifs actuels de la mémoire vidéo. Un module GDDR7 de 3 Go coûterait aujourd'hui entre 60 et 70 dollars (environ 55 à 65 euros). Une puce de 2 Go se négociait autour de 20 dollars, soit près de 18 euros. Nvidia n'a annoncé aucun changement de prix public pour l'instant. Les joueurs sentiront surtout la différence quand les cartes fabriquées avec ces nouveaux kits arriveront en boutique.


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