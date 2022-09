Sony Xperia 5 IV officiel : batterie géante et processeur puissant dans un petit format

Sans grande surprise, Sony officialise le Xperia 5 IV, successeur du Xperia 5 III et version miniaturisée du Xperia 1 IV. Conservant son petit châssis, il profite de plusieurs améliorations, notamment sa batterie, 11 % plus grosse que celle de son prédécesseur. De quoi soutenir la gourmandise du Snapdragon 8 Gen 1 et de son écran, annoncé comme 50 % plus lumineux. Quelles sont les autres nouveautés ? Réponse.

Les constructeurs japonais (et coréens) aiment garder leurs habitudes. Un calendrier bien construit sur lesquels les partenaires, que ce soient les équipementiers, les opérateurs ou les distributeurs, peuvent s’appuyer pour anticiper leurs actions. C’est donc sans grande surprise que nous avions appris il y a quelques jours l'arrivée du Xperia 5 IV, dernier né des smartphones de la marque Sony qui viendra accompagner sur cette fin d’année les Xperia 1 IV et Xperia 10 IV qui ont été lancés au premier semestre. Le lancement était prévu pour aujourd'hui. Il est donc grand temps de découvrir ce téléphone.

Xperia 5 IV : le format du Xperia 5 III, les lignes du Xperia 1 IV

Et sans surprise non plus, le Xperia 5 IV, comme le Xperia 5 III, est la juste combinaison de son prédécesseur et de son modèle haut de gamme de référence. Vous retrouvez donc le même format que le Xperia 5 III avec quelques nouveautés issues du Xperia 1 IV, notamment au niveau ergonomique. Les bordures, toujours en aluminium, sont droites et mates. Le bouton Google Assistant, totalement redondant, est supprimé. Et le verre minéral à l’arrière, mat, passe du Gorilla 6 au Gorilla Victus.

Le reste des caractéristiques externes du Xperia 5 IV sont similaires à celles du Xperia 5 III. Un format assez petit, comme toujours. Un châssis étanche IP68. Quelques petits dixièmes de millimètre ont été gagnés en hauteur et en largeur (pour un poids qui augmente de 4 grammes), mais rien qui ne change vraiment les habitudes. Une dalle OLED de 6,1 pouces Full HD+ 120 Hz. Un double haut-parleur frontal compatible Dolby Atmos, un port jack 3,5 mm sur la tranche supérieure. Un lecteur d’empreinte digitale sur la tranche très pratique.

Ecran plus lumineux, nouveau SoC, batterie plus généreuse…

Il y a tout de même quelques différences entre le Xperia 5 IV et le Xperia 5 III, mais elles ne sont pas visibles. D’abord, une luminosité maximale améliorée de 50 %. C’était justement l’un des points faibles que nous avions noté l’année dernière. Nous verrons, avec notre sonde, ce qu’il en est à l’occasion de notre test complet. Autre amélioration, à l’intérieur cette fois, avec le SoC : le Xperia 5 IV est animé par le même Snapdragon 8 Gen 1 que le Xperia 1 IV. Promesse de performances élevées. Pour dissiper la chaleur, Sony s’appuie sur une chambre à vapeur classique et des feuilles de graphite. Espérons que cela suffit dans un si petit format.

Avec un écran plus lumineux et un SoC plus puissant, nous aurions pu craindre une autonomie en berne. Mais c’est la bonne surprise de ce Xperia 5 IV : la batterie a été fortement renforcée. Elle passe de 4500 mAh à 5000 mAh. Soit 11 % de mieux. Intégrer une si grosse batterie dans un si petit mobile est une belle performance. Elle est compatible charge rapide 30 watts (recharge à 50 % en 30 minutes selon Sony) et, pour la première fois dans un Xperia 5, charge sans fil.

En photo, le Xperia 1 IV semble moins bon que le Xperia 1 III

Y a-t-il des nouveautés au niveau photo ? Oui, mais pas celles que nous attendions absolument. Et surtout Sony fait quelques concessions difficiles à expliquer. Il s’agit notamment du zoom périscopique 3x/4,4x : il a été remplacé par un zoom plus traditionnel 2x qui sera très bien pour des portraits, mais moins optimisé pour les détails lointains. En outre, la taille du capteur est plus petite.

Les autres spécifications techniques des capteurs dorsaux sont identiques. Sony promet en revanche des améliorations en vidéo : 4K @ 120 ips, autofocus en temps réel, outils de streaming en direct, etc. A l’avant, le capteur selfie évolue : il passe d’un petit capteur 8 mégapixels à un gros capteur 12 mégapixels. C’est très bien pour les influenceurs que Sony cible plus particulièrement avec ce mobile. Notez enfin que, comme le Xperia 1 IV, aucun accessoire n'est livré avec le Xperia 5 IV, pas même un câble USB type-C.

Reste une question sans réponse : le prix. Ce smartphone sera proposé à 1049 euros. Compte tenu de l'inflation tarifaire appliquée par tous les constructeurs cette année, nous avions peur que le Xperia 5 IV soit très onéreux. Il n'en est presque rien : oui, le Xperia 5 IV est plus onéreux que son prédécesseur, mais de 50 euros seulement. Une hausse maitrisée (au prix du sacrifice du zoom périscopique), malgré quelques améliorations. C'est une très bonne nouvelle. A ce prix, le Xperia 5 IV est l'un des smartphone haut de gamme les moins chers sur cette fin d'année.