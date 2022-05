Xperia 1 IV : Sony met le paquet sur la vidéo pour son nouveau smartphone phare

Sony a annoncé son tout nouveau smartphone phare, son « flagship ». Il s’agit de l’Xperia 1 IV. S’il embarque une fiche technique attrayante, il cherche à se démarquer de la concurrence grâce à sa partie vidéo. Sony promet en effet un terminal capable de filmer en 4K et à 120 images par seconde, un cas unique.

Dans un marché où les smartphones haut de gamme ont tous tendance à se ressembler, il faut trouver le point sur lequel se démarquer, la fonctionnalité qui va attirer le public. Pour son nouvel Xperia 1 IV, Sony met le paquet sur la partie vidéo avec un terminal capable de filmer en 4K et 120 images par seconde.

Le Xperia 1 IV propose un design très sage avec des lignes abruptes et une coque en verre noir, blanc ou violet. Il pèse 185 grammes et est résistant à l’eau et à la poussière. Notons qu’on trouve un port Jack 3.5 mm sur les tranches. Il dispose d’une dalle OLED de 6,5 pouces qui a la particularité d’opter pour un format 21 :9 et une définition maximale de 3840 x 1644 pixels. Bien entendu, l’écran est doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est la norme aujourd’hui sur les hauts de gamme.

Un smartphone à la fiche technique sous stéroïdes

Le Xperia 1 IV est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, le plus puissant du marché, ainsi que de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Sa batterie est elle de 5000 mAh, mais le chargeur n’est pas fourni dans la boîte. Côté logiciel, nous trouvons Android 12 avec quelques fonctionnalités propriétaires made in Sony, comme une compatibilité avec le Remote Play sur PS5.

A lire aussi – Test Sony Xperia 1 III : la même recette peaufinée là où il faut

C’est bien du côté de la photo, et surtout de la vidéo que le Xperia 1 IV cherche à sortir du lot. Il est doté de trois capteurs de 12 mégapixels conçus par Zeiss. Il ne faut pas se fier aux chiffres purs, puisque Sony promet une qualité photo qui dépasse la concurrence avec un autofocus extrêmement réactif, un zoom hybride X15 et un mode nuit qui promet énormément. La partie vidéo n’est pas en reste avec la possibilité de filmer en 4K/120 FPS avec tous les objectifs, le suivi d’objets ou encore la mise au point automatique comme sur les derniers iPhone. Bien entendu, il faudra voir ce que tout cela donne dans la vie de tous les jours lors de notre test.

Le Sony Xperia 1 IV sortira en France dans le courant du mois de juin à un prix de 1399 euros.