Meilleur smartphone Vivo : quel modèle acheter ?

La marque Vivo, arrivée sur le marché européen en octobre 2020, est déjà bien implantée en Asie. Le géant chinois est aujourd’hui le 5ème plus gros vendeur de smartphones dans le monde et ne cesse de gagner des parts de marché. Vivo propose aujourd’hui un large catalogue de smartphones et il peut être compliqué de s’y retrouver entre chaque modèle. Quel smartphone Vivo acheter ? Découvrez les meilleurs modèles dans ce guide.

Notre sélection des meilleurs smartphones Vivo

BBK Electronics, créé en 1995, a été scindé en trois entités distinctes en 2001: BBK Telecommunications, BBK Audio/Video et BBK Education/Electronics. En changeant leur nom en 2011, BBK Telecommunications devient Vivo et BBK Audio/Video devient Oppo.

Avant même son arrivée sur le marché européen, Vivo figurait déjà parmi les marques les plus vendues dans le Monde aux côtés de Samsung, Apple, Xiaomi et Oppo. Depuis le lancement des 4 premiers smartphones Vivo en octobre 2020 en France, la marque a étoffé son catalogue et propose aujourd’hui de nombreux modèles différents.

Face à une compétition rude, Vivo a su se faire une place en proposant des smartphones avec de bons rapports qualité-prix. Vivo propose des modèles haut de gamme (qui commencent par la lettre X), milieu de gamme (qui commencent par la lettre V) et entrée de gamme (qui commencent par la lettre Y) Voici notre sélection des meilleurs smartphones Vivo.

Vivo X80 Pro

Le Vivo X80 Pro est le smartphone le plus haut de gamme actuellement proposé par Vivo. Il s’agit donc d’un concentré de haute technologie pour démontrer le savoir-faire du constructeur chinois.

Comme tous les flagships actuels, le X80 Pro arbore un excellent écran. Il s’agit d’une dalle AMOLED incurvée de 6,78 pouces avec une définition WQHD+ (1440 x 3200 pixels) et un taux de rafraichissement véritablement entre 1 et 120 Hz.

D’un point de vue puissance, c’est aussi impressionnant puisque l’on retrouve le meilleur SoC Android du moment le Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 12 Go de mémoire vive. Le X80 Pro propose une seule capacité de stockage : 256 Go. La batterie de 4700 mAh est un peu juste pour tenir une journée entière. Heureusement, sa recharge rapide filaire 80 W et sans-fil 50 W permet de reprendre plusieurs heures d’autonomie en quelques minutes à peine.

Mais le X80 Pro veut surtout se démarquer en tant que photophone de premier ordre. À l’arrière, on retrouve un impressionnant quadruple capteur avec un grand-angle 50 MP, un ultra grand-angle 48 MP, un zoom X2 12MP et un zoom X5 8 MP. Pour optimiser le traitement des images, ce module dispose de sa propre puce, la Vivo V1.

Enfin, ce modèle bénéficie aussi du savoir-faire technique de Zeiss, le spécialiste allemand de l’optique et de la photographie. Pour faire des selfies, vous avez à disposition un capteur de 32 MP.

Les + Les - Capteur photo très complet Autonomie décevante Excellent écran Risque de chauffe en usage intensif Smartphone très puissant Recharge rapide 80W

Vivo X60 Pro

Si vous souhaitez un smartphone haut de gamme avec un tarif milieu de gamme, alors le Vivo X60 Pro peut vous intéresser. Il s’agit du flagship de Vivo sorti en 2021. Ces caractéristiques sont donc un peu plus datées mais cela reste un bon modèle pour un tarif nettement plus abordable que le X80 Pro, surtout en promotion.

Niveau écran, on retrouve une très bonne dalle AMOLED de 6,56 pouces avec une définition Full HD+ (1080 x 2376 pixels) avec un taux de rafraichissement adaptatif pouvant aller jusqu’à 120 Hz.

Les performances du X60 Pro sont également plus qu’honorables avec la présence d’une puce Snapdragon 870 et de 12 Go de RAM. Ce modèle dispose en outre de 256 Go de stockage. La batterie de 4200 mAh est plus petite que sur le X80 Pro, pourtant l’autonomie est nettement supérieure et le téléphone tiendra facilement une journée entière.

Finissons par la partie photo qui offre à l’arrière un triple capteur : le grand-angle 48 MP avec son stabiliser gimbal, l’ultra grand-angle 13 MP et le zoom X2 13 MP. À l’avant, on retrouve un capteur selfie 32 MP.

Les + Les - Bon rapport qualité-prix Recharge 33W un peu lente Écran de qualité Luminosité limite de l’écran Autonomie satisfaisante

Vivo V23

Pour un smartphone de milieu de gamme, le Vivo V23 se démarque par son design premium. En utilisant du verre et du métal et en portant attention aux finitions, Vivo a mis les petits plats dans les grands pour un téléphone à moins de 500 euros. Petite particularité amusante, son dos est sensible aux UV. Il change donc de couleur en fonction du soleil.

L’écran est une dalle AMOLED de 6,44 pouces avec une résolution Full HD+ (1080 x 2400 pixels) avec un taux de rafraichissement adaptatif entre 60 et 90 Hz. Il est par ailleurs compatible HDR10+.

Les performances ne sont pas en reste avec la présence du SoC Mediatek Dimension 920 et de 12 Go de RAM qui en font un smartphone équilibré qui permet de faire du multitâche et du jeu vidéo sans souci. Comme sur les modèle haut de gamme, on retrouve un stockage interne de 256 Go. La batterie de 4200 mAh permet de tenir une journée entière et le chargeur fourni permet de recharger en 44 W.

La partie photo est originale sur ce modèle car l’accent a été mis sur le module photo frontal plutôt qu’au dos. C’est donc un smartphone qui plaira beaucoup à un public jeune amateur de TikTok et de Reels. À l’avant donc, on retrouve un double capteur photo avec un grand-angle de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. À l’arrière, c’est plus classique pour cette gamme de prix avec un triple capteur : grand-angle 64 MP, ultra-grand-angle 8 MP et macro 2 MP.

Les + Les - Parfait pour faire des TikTok et des Réels Objectif ultra grand-angle Design premium Prix élevé pour sa gamme Smartphone équilibré Compatible 5G

Vivo V21

Sorti en été 2021, le Vivo V21 bénéficie d’une baisse de prix très intéressante pour un smartphone compatible 5G qui propose de belles caractéristiques de milieu de gamme aux alentours de 300 euros.

Son écran AMOLED de 6,44 pouces a une résolution Full HD+ (1080 x 2400 pixels) et un taux de rafraichissement de 90 Hz. La dalle est compatible HDR10+. Pour les performances, on retrouve un SoC Mediatek 800 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Ce n’est donc pas un smartphone ultra performant, surtout en jeu vidéo. Niveau autonomie, sa batterie de 4000 mAh lui permet de tenir une journée et demi.

Terminons par le point fort de ce modèle, la partie photo. À l’arrière, nous retrouvons trois capteurs, le capteur principal de 64 MP avec stabilisation optique, l’ultra grand-angle de 8 MP et le macro de 2 MP. À l’avant, on retrouve un capteur 44 MP avec autofocus pour réaliser d’excellents selfies ou des Tiktoks et des Réels plus facilement.

Les + Les - Rapport qualité-prix intéressant Performances un peu juste Capteur selfie 44 MP Colorimétrie de l’écran approximative Bonne autonomie Pas de surchauffe

Vivo Y76

Pour conclure cette sélection des meilleures smartphones Vivo, voici le modèle d’entrée de gamme, le Vivo Y76. Avec un tarif de plus de 300 euros, ce n’est pas le smartphone le moins cher du marché mais il a quelques arguments de taille à faire valoir comme sa compatibilité 5G.

L’écran est une dalle IPS de 6,58 pouces avec une résolution Full HD+ et un rafraichissement 60 Hz. La puce est un MediaTek Dimensity 700 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il est possible de rajouter du stockage avec le port microSD.

Gros point fort de ce modèle, sa batterie de 4100 mAh lui permet de tenir 3 jours en usage classique ! Avec son chargeur de 44 W, il se recharge de 0 à 100% en moins d’une heure.

Niveau photo, on retrouve à l’arrière, un capteur principal 50 MP et un capteur macro 2MP. À l’avant, on retrouve un capteur selfie 16 MP.

Les + Les - Autonomie de 3 jours Ecran peu qualitatif Capteur principal satisfaisant Performance en retrait Port jack Pas d’ultra grand-angle ni de zoom

Est-ce que Vivo est une bonne marque ?

Bien que la marque chinoise soit assez jeune sur le marché européen (octobre 2020), Vivo fait ses preuves depuis de nombreuses années en Asie. C’est d’ailleurs l’une des marques qui vend le plus de smartphones au Monde aux côtés d’autres géants comme Samsung, Apple, Xiaomi et Oppo.

Vivo propose des smartphones premium aux fiches techniques de haut niveau tout en affichant des prix souvent moins élevés que la concurrence. La majorité de ses smartphones sont ainsi dotés de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage par défaut. C’est par exemple le cas du récent Vivo X80 Pro qui rivalise avec les meilleurs smartphones du marché.

Comment choisir un smartphone Vivo ?

Pour un néophyte de la marque, il peut s’avérer assez complexe de comprendre les différentes gammes Vivo. En effet, tout comme Samsung, la marque chinoise utilise une combinaison de lettres et de chiffres pour définir chacun de ses modèles.

Les modèles qui commencent par X sont les modèles haut de gamme, les modèles qui commencent par V sont les milieu de gamme et les modèles qui commencent par Y sont les entrées de gamme.

Il existe d’autres smartphones Vivo avec d’autres lettres mais ces modèles ne sont pas destinés au marché français.

Est-ce que Vivo a un smartphone pliable ?

Alors que de nombreuses marques décident de se lancer sur le marché des smartphones pliables, Vivo a lancé en avril 2022 son premier smartphone pliable, le Vivo X Fold. Le modèle n’a cependant pas dépassé les frontières chinoises.

La marque a présenté le Vivo X Fold+ en septembre 2022, une version améliorée qui vient concurrencer le Galaxy Z Fold4 de Samsung. Mais, tout comme son prédécesseur, ce smartphone pliant n’est pour le moment disponible qu’en Chine.