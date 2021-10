Xperia Pro-I : Sony espère encore vendre un smartphone à plus de 1500 euros

Sony a officiellement lancé aujourd'hui son dernier smartphone sous la marque Xperia, le Sony Xperia Pro-I. Le smartphone haut de gamme est destiné aux amateurs de photo, mais surtout aux professionnels.

Sony a annoncé son nouveau smartphone nouveau Xperia Pro-I destiné aux créateurs de contenu. Le “I” du Xperia Pro-I signifie imaging (imagerie), ce qui fait référence à la populaire gamme d'appareils photo à objectif interchangeable sans miroir Alpha et aux caméras vidéo professionnelles de Sony.

Le smartphone est propulsé par un Snapdragon 888 de Qualcomm. À l’avant, on retrouve un écran OLED 4K HDR de 6,5 pouces 120 Hz protégé par du verre Gorilla Glass Victus, qui semble être le même que celui du Sony Xperia 1 III. Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 30 W. Sony promet qu’elle peut de recharger 50 % en 30 minutes. On note également la présence de haut-parleurs stéréo et d’une prise jack 3.5 mm, pourtant absente chez la plupart de ses concurrents sur le segment haut de gamme. Il est aussi certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

À lire également – Test Sony Xperia 5 III : une version miniaturisée, moins chère et améliorée du Xperia 1 III

Le Sony Xperia Pro-I est équipé d’un capteur 1 pouce plus grand que tous ses concurrents

Bien que le Sony Xperia Pro-I embarque de solides caractéristiques techniques, c’est surtout côté photo que le smartphone se démarque de la concurrence. En effet, il dispose d'un énorme capteur de 1 pouce et d'un autofocus à détection de phase (315 points couvrant 90 % du cadre). Ce capteur Exmor RS de 1,0 pouce est directement issu du très populaire appareil photo compact RX100 VII de la société, mais il aurait été « optimisé pour un smartphone ».

Il s’agit d’un capteur de 12 mégapixels 24 mm avec un revêtement antireflet ZEISS T* et des pixels individuels de 2,4 microns. Ces derniers sont donc aussi grands que les photosites du capteur principal du Galaxy S21 Ultra après pixel-binning, mais moins que ceux du Xiaomi Mi 11 Ultra, qui mesurent 2,8 microns après regroupement.

Cependant, comme le Sony Xperia Pro-I n’a pas à effectuer de pixel-binning, on s’attend à ce que les photos soient particulièrement lumineuses, et qu’il excelle dans des conditions de basse luminosité. En outre, le Xperia PRO-I utilise un processeur d'images BIONZ X et un LSI frontal, ce qui, selon Sony, permet d'obtenir des images claires et sans bruit, même dans l'obscurité. De plus, il prend en charge le RAW 12 bits pour une énorme gamme dynamique et offre une double ouverture qui va de f/2.0 à f/4.0.

Le capteur principal est accompagné par deux autres capteurs de 12 MP. Il s’agit d’un ultra grand-angle 16 mm (f/2.2) et un téléobjectif 50 mm (f/2.4) permettant un zoom optique 2X. Tous deux sont aussi dotés d’un revêtement antireflet ZEISS T*. On retrouvera aussi un capteur iToF 3D pour le calcul des distances, et un capteur frontal de 8 MP pour les selfies.

Le Sony Xperia Pro-I va plaire aux amateurs de vidéo

Sony a mis le paquet sur la photo, mais n’a pas non plus oublié la vidéo. En effet, le Pro-I est le premier Xperia à prendre en charge l'Eye AF et le suivi des objets lors de la capture de vidéos. Le Xperia Pro-I est aussi capable de filmer des vidéos 4K à 120 fps et proposent également un ralenti 5X.

Les vloggers vont particulièrement aimer le smartphone, puisque Sony va proposer un écran externe « Vlog Monitor ». Il s’agit d’un accessoire de 3,5 pouces avec une définition de 1280 x 720 pixels. Celui-ci se fixe à l'arrière du Xperia Pro-I et vous permet de vous filmer avec le nouveau capteur géant 1 pouce.

Prix et disponibilité

Le prix du smartphone risque d’en refroidir plus d’un, puisqu’il arrivera en France à partir de 1799 euros dans sa configuration 12 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 3.1 extensible via microSD. Selon Sony, celui-ci devrait être disponible dans notre pays au mois de décembre, sans plus de précision.

À ce tarif, il entrera directement en compétition avec le smartphone pliant Galaxy Z Fold 3 de Samsung. Dans la boite, vous trouverez une coque, le chargeur de 30 W ainsi qu’un câble USB-C. Le nouveau Vlog Monitor sera également disponible début décembre à un tarif de 199 euros.