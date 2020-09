PS5 vs PS4 : faut-il vraiment acheter la nouvelle console de Sony ?

Peu de secrets entourent encore la PS5, dont les précommandes ont été ouvertes. Il s'agit donc du moment idoine pour se demander s'il faut vraiment acheter la console next gen de Sony, surtout alors que la PS4 bien moins chère représente encore une belle proposition. Notre comparatif vient vous aider à choisir.



Vous n'avez pas pu passer à côté de l'information, Sony a enfin dévoilé la date de sortie et le prix de la PS5 en France. La console sera disponible à partir du 19 novembre 2020 au prix de 399 euros pour la version digitale et à 499 euros pour le modèle équipé d'un lecteur de disques. Se pose désormais la question fatidique de savoir si cela vaut vraiment le coup d'investir dans une PS5 selon plusieurs cas de figure : que vous ayez déjà une PS4 ou PS4 Pro et envisagez un upgrade, ou que vous hésitiez entre la PS4 et la PS5. Des interrogations légitimes auxquelles nous nous efforçons de répondre dans ce comparatif.

La fiche technique de la PS5 fait pâlir celle de la PS4

Nous vous proposons ci-dessous un tableau comparatif des spécifications techniques des PS5, PS4 Pro et PS4 afin que vous puissiez avoir une bonne vue d'ensemble des principales différences entre les consoles. Nous entrerons plus dans les détails dans la suite de ce papier.

PS5 PS4 Pro PS4 CPU AMD Zen 2 8x Cores 3.5GHz (fréquence variable) AMD Jaguar 8x Cores 2.1GHz AMD Jaguar 8x Cores 1.6GHz GPU RDNA 2 (custom)

36 CUs 2.23GHz (fréquence variable)

10.28 TFLOPs AMD Radeon

36 CUs 911MHz

4.2 TFLOPs AMD Radeon

18 CUs 800MHz

1.84 TFLOPs RAM 16GB GDDR6/256-bit

448GB/s 8GB GDDR5 + 1GB DDR3

217GB/s 8GB GDDR5

176GB/s Espace de stockage SSD NVMe PCIe 4.0 825 Go (700 Go libres pour l'utilisateur)

5.5GB/s (Standard), 8-9GB/s (Compressé) HDD 1 To

50-100MB/s HDD 500 Go

50-100MB/s Stockage interne extra Emplacement pour SSD NVMe Emplacement pour HDD Emplacement pour HDD Stockage externe Connexion disque dur externe HDD par USB Connexion disque dur externe HDD par USB Connexion disque dur externe HDD par USB Lecteur Blu-ray 4K UHD sur PS5

Pas de lecteur sur PS5 Digital Edition Blu-ray Blu-ray Connectivité WiFi, Bluetooth WiFi, Bluetooth WiFi, Bluetooth Définition visée 8K 4K upscalée Full HD 180p Fréquence de rafraîchissement visée 120 fps 60 fps 30 fps Rétrocompatibilité 99% des jeux PS4 Non (sauf PS Now) Non (sauf PS Now)

Le verdict est assez clair, nous assistons à un véritable gap générationnel. Il y avait des craintes que la PS5 ne soit pas si indispensable que cela suite à la sortie de la PS4 Pro, mais force est de constater que cette dernière est loin de faire le poids. L'évolution est flagrante aussi bien en termes de CPU que de GPU avec des fréquences bien plus élevées. Avec plus de 10 TFLOPS au compteur, la PS5 fait aussi plus de cinq fois mieux que la PS4 et quasiment 2,5 fois mieux que la PS4 Pro. La RAM passe au GDDR6 pour de meilleurs débits et double en quantité.

Conséquence, la PS5 est annoncée comme pouvant afficher de la 8K. Pas sûr que beaucoup de joueurs en est l'utilité avant un bon moment cependant, cela ne doit absolument pas constituer un motif d'achat en 2020. En réalité, même si vous faites partie des privilégiés à être équipés d'un écran 8K, il faut que les jeux soient développés avec la 8K en tête pour obtenir de bons résultats. Nous n'avons à ce jour pas vraiment d'idée claire de ce que peut donner l'upscaling 8K de la PS5.

Autre promesse de la PS5, la possibilité de jouer jusqu'à 120 fps pour plus de fluidité et précision en jeu. Là encore, les développeurs vont devoir faire des efforts pour atteindre ce cap, on se souvient que la PS4 n'a pas vraiment atteint ses objectifs de 60 fps. Et là encore, votre téléviseur ou moniteur entre en jeu. La plupart des écrans se contentent d'une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, rendant ainsi les 120 fps inatteignables. Si vous ne comptez pas investir dans un écran de plus de 60 Hz, vous pouvez faire fi de ces 120 fps. Les moniteurs 144 Hz sont de plus en plus abordables, mais les téléviseurs de plus de 60 Hz coûtent cher, et sont généralement limités à 100 Hz et non 120 ou 144 Hz.

Une autre énorme différence entre les deux générations est l'intégration d'un SSD NVMe PCIe 4.0 pour le stockage. Une technologie qui va permettre de réduire drastiquement les temps de chargement en jeu. Finis les écrans de chargement interminables, mais cette nouveauté influe aussi sur le gameplay. Les textures peuvent se charger et s'afficher bien rapidement désormais, permettant de passer de changer complètement de décor comme si de rien n'était. La démonstration technique avec des vidéos de gameplay du prochain Ratchet & Clank est un bon exemple de ce que les développeurs ont désormais la possibilité de faire. Des actions comme se déplacer rapidement ou tourner violemment la caméra vont également en profiter.

Le design a son importance

Ce n'est clairement pas l'élément le plus important à l'achat d'une console, mais il ne faut pas négliger l'étude du design avant de se décider pour telle ou telle machine. Sony n'a pas encore officiellement dévoilé les dimensions et le poids de la PS5, mais les informations provenant des revendeurs nous indiquent qu'elle est particulièrement grande et lourde (environ 5 kilos). Elle ne pourra pas trouver place sur n'importe quel meuble TV. En espérant que cela lui permette de bénéficier d'un meilleur système de refroidissement et de faire moins de bruit que la PS4.

Esthétiquement, PlayStation prend des risques, la PS5 a beaucoup surpris lorsque les premiers visuels ont été publiés. Pour l'instant, seul le modèle blanc est disponible, mais une version noire est également prévue. On ne sait par contre pas quand celle-ci commencera à être commercialisée. La PS4 est clairement bien plus sobre que son successeur.

La connectique fait un bond en avant, notamment avec l'apparition d'un port HDMI 2.1 indispensable pour gérer la bande passante nécessaire au 4K 120 fps et au 8K 60 fps. Mais là encore, attention. Très peu de modèles de téléviseurs actuellement embarquent une prise HDMI 2.1. Vous pouvez bien sûr brancher une PS5 à une TV avec HDMI 2.0 ou HDMI 1.4, mais vous perdez alors les bénéfices du HDMI 2.1.

Un port USB est présent pour connecter un support de stockage externe en cas de besoin de plus d'espace sur PS5 comme sur PS4. Un emplacement interne est aussi prévu, pour ajouter un SSD NVMe sur PS5 et un simple HDD sur les deux modèles de PS4.

Enfin vient la question des lecteurs de disque. Pas de problème sur la PS4 et la PS4 Pro, elles sont toutes deux obligatoirement équipées d'un lecteur Blu-ray. La PS5 est quant à elle proposée en deux modèles : une version standard avec lecteur Blu-ray compatible 4K UHD, et une version Digital Edition dans laquelle il n'est pas possible d'insérer de disque et qui coûte 100 euros moins cher. S'il peut paraître attractif d'économiser une telle somme à l'achat d'une console de nouvelle génération, prenez garde : cette PS5 Digital Edition peut vous revenir bien cher sur le long terme.

Il est généralement plus facile de trouver des promotions ou des prix inférieurs sur les jeux physiques que sur les jeux dématérialisés, notamment à la sortie des titres. On pense aux prix pratiqués par les grandes surfaces, qui font peu voire pas de marge sur la vente des jeux pour attirer les clients, les enseignes se rattrapant ensuite sur le cadis de course du client pour gagner de l'argent. Il n'est ainsi pas rare de trouver un jour de sortie un jeu 10 ou 15 euros moins chers à Auchan, Leclerc et consort que sur le PlayStation Store. Si vous achetez régulièrement des jeux plein pot, pensez-y bien, surtout que les grosses exclusivités PS5 auront un prix de 80 euros au lancement sur le PS Store. Autre argument, les jeux dématérialisés ne peuvent pas être revendus, contrairement aux versions physiques. Sans parler du plaisir procuré par le fait d'ouvrir et posséder une belle boîte de jeu.

L'absence de lecteur est bien moins préjudiciable sur Xbox grâce à l'existence du Game Pass, qui permet d'accéder à plus de 100 jeux via le paiement d'un abonnement, et qui va bientôt intégrer EA Play, le service d'Electronic Arts. Le PS Now est de son côté bien moins convaincant.

La DualSense pour une meilleure immersion en jeu

Autre argument sur lequel Sony a beaucoup insisté, sa nouvelle de manette de jeu. Alors que Xbox a fait le choix de la continuité avec le contrôleur des Xbox Series S et X, seulement légèrement amélioré par rapport à celui des Xbox One S et X, le constructeur japonais a révolutionné son gamepad. Au revoir chère DualShock, bienvenue à la DualSense.

La forme change assez drastiquement pour se rapprocher de celle des manettes Xbox, réputées pour leur confort d'utilisation. Il devrait être plus agréable de tenir une manette PlayStation. Le design est très osé, la DualSense adopte un look très futuriste. On perd pour la première fois la couleur des touches Croix, Rond, Triangle et Carré, qui deviennent toutes grises sur fond blanc. La fin d'une époque. Les joysticks restent par contre symétriques, le système asymétrique à la Xbox n'est pas repris.

Il va falloir attendre d'avoir la manette en main avant d'en avoir le cœur net, mais la DualSense de la PS5 promet une expérience largement enrichie par rapport à ce que propose la DualShock 4. Au menu, un nouveau système de retour haptique haute définition qui permet de simuler plus précisément les textures et sensations. Évoluer difficilement dans la boue ou la neige, tomber, prendre un coup, nous devrions bien mieux ressentir ce qu'il arrive à notre personnage en jeu. Rien à voir avec les moteurs de vibration d'aujourd'hui, puissants, mais absolument pas précis. Les développeurs vont pouvoir choisir comment doit réagir la manette pour chaque situation pour exploiter au mieux ses capacités.

Les touches R2 et L2 sont elles aussi boostées. Elles deviennent des gâchettes adaptatives bien plus précises et immersives que les anciennes. Le joueur peut doser au mieux ses actions à l'aide de celles-ci. Bander un arc sera plus jouissif que jamais avec ce système.

Au petit des jeux différences, notons aussi que la touche Partager de la Dualshock 4 se transforme en Créer sur la DualSense. Cela cache de nouvelles fonctionnalités à venir pour la prise de captures d'écran et vidéos, d'édition et de partage.

Ce n'est pas encore confirmé par Sony, mais un leaker qui a pu prendre en main la DualSense annonce une autonomie supérieure de 3 à 4 heures par rapport à la DualShock 4. Nous aurions donc besoin de recharger la manette PS5 moins souvent que celle de la PS4.

Le catalogue de la PS5 repose sur les jeux PS4

Au lancement de la console, il n'y aura quasiment aucune exclusivité PS5. On peut d'ailleurs adresser de lourds reproches à Sony, qui avait laissé entendre à plusieurs reprises lors de sa campagne de communication que bon nombre de jeux ne sortiraient que sur PS5 dès sa sortie. C'est par exemple le cas du titre Marvel's Spider-Man: Miles Morales, annoncé comme exclu PS5 et qui sera finalement disponible sur PS4. Le très attendu Horizon : Forbidden West sera également cross gen, tout comme Sackboy A Big Adventure. Bien sûr, les versions PS5 de certains jeux sont spécialement optimisées pour exploiter la puissance et les fonctionnalités de la console, mais les joueurs restant sur PS4 pourront tout de même profiter de l'oeuvre. Annoncé en grande pompe lors de la conférence PS5 du 16 septembre 2020, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard n'est ni une exclusivité PS5, ni une exclusivité PlayStation : il sortira aussi sur PC, Xbox One et Xbox Series.

Au lancement, Demon's Souls Remake sera une véritable exclusivité PS5. Il sera uniquement accompagné de Destruction AllStars et Astro's Playroom (ce dernier étant gratuit et préinstallé sur la console). Ratchet & Clank: Rift Apart devrait également être disponible uniquement sur PS5, mais sa sortie a été repoussée à 2021. Gran Turismo 7 et Returnal ne devraient pas débarquer sur PS4 non plus.

Un line-up logiquement bien maigre. L'objectif de Sony n'est pas forcément de rendre la PS5 indispensable, mais d'écouler le plus de jeux possible. Impossible alors de se passer de l'immense parc de PS4. Surtout que des ruptures de stock de PS5 ont été constatées chez tous les revendeurs. Même ceux qui souhaitent acquérir une PS4 à sa sortie ou pour les fêtes de fin d'année n'en auront pas forcément l'opportunité. Réserver trop de jeux à la seule PS5 ne ferait qu'accroître la frustration.

Les éditeurs tiers adoptent également cette stratégie. Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, FIFA 21, Call of Duty Black Ops : Cold War, Watch Dogs Legion… tous seront à la fois disponibles sur PS4 et PS5. Seule exception à la règle, l'action RPG Godfall, développé par les studio Counterplay Games et distribué par Gearbox. Le jeu sortira seulement sur PS5 en termes de console, mais il sera lancé aussi sur PC.

À noter également que Sony a indiqué vouloir porter plus de jeux maison sur PC. C'est ainsi que l'on a vu débarquer Horizon: Zero Dawn sur PC. Posséder une console PlayStation pour ses exclusivités aura potentiellement un peu moins de sens avec la PS5 qu'avec les anciennes générations.

En termes de jeux, il n'est clairement pas utile d'acheter une PS5 en 2020 si vous avez déjà une PS4. Si vous n'avez ou n'avez pas eu de PS4, l'investissement peut par contre se révéler intéressant. 99% des jeux PS4 sont rétrocompatibles PS5, vous pouvez ainsi profiter d'un catalogue pléthorique que vous avez manqué sur la génération précédente sur la nouvelle console de Sony. Et bonne nouvelle, Sony a annoncé le PlayStation Plus Collection pour les joueurs PS5. Ce service est intégré sans surcoût au PlayStation Plus, un abonnement qui permet de jouer en ligne et d'obtenir des jeux “gratuits” chaque mois. Le PlayStation Plus Collection est un catalogue de jeux PS4 mis à disposition des gamers sur PS5. Au lancement, il contiendra entre autres : Resident Evil: Biohazard, Bloodborne, Final Fantasy XV, Monster Hunter World, Ratchet & Clank, Persona 5, The Last of Us: Remastered ou encore Uncharted 4: A Thief’s End. De quoi patienter avant l'arrivée de vrais jeux estampillés PS5.

De quoi faire passer la pilule aux joueurs, qui ont appris que les jeux PS1, PS2 et PS3 ne sont pas rétrocompatibles avec la PS5, là où les Xbox Series S et X proposent des titres Xbox 360 et Xbox originale.

Nous avons récapitulé dans un article à part la liste des jeux disponibles sur PS5 à la sortie et d’ici fin 2020 pour plus de clarté, n'hésitez pas à y jeter un œil.

Un PSVR 2 à venir ?

Les accessoires de la PS5 sont eux aussi connus. Sachez que la PS5 vient avec une manette DualSense et qu'il en faudra en acheter une autre à 69,99 euros si vous désirez jouer à des jeux PS5 à deux. La DualShock 4 de la PS4 est compatible avec la PS5, mais seulement pour les jeux PS4. Pour les autres accessoires officiels, nous avons un casque sans fil PULSE 3D, une caméra HD avec deux objectifs 1080p, une télécommande (avec boutons Netflix, Disney+, YouTube et Spotify intégrés) et une station de recharge capable d'accueillir deux manettes sans fil DualSense. Pas véritablement de quoi encourager à prendre une PS5 au-dessus d'une PS4, à part pour le contrôleur de jeu.

Mais pour les amateurs de réalité virtuelle, il faut garder à l'esprit que de nombreux rapports pointent vers une sortie d'un PSVR 2 dans les années à venir. Le PSVR fut une porte d'entrée intéressante à la réalité virtuelle pour bien des joueurs, mais il est désormais très largement dépassé technologiquement les casques VR Oculus, HTC ou Samsung Gear. Un PSVR 2 pour avoir une alternative économique à ces produits devrait en réjouir plus d'un. Parmi les fonctionnalités attendues, la possibilité de détecter la position des doigts. Sony n'a pas encore communiqué au sujet d'un nouveau PlayStation VR, mais cela devrait se concrétiser. Un argument de poids face à la PS4 qui devra se contenter d'un PS VR vieillissant.

Le prix de la PS5 n'est pas prêt de baisser

La PS5 est vendue au prix de 499 euros TTC en France. La Digital Edition est quant à elle commercialisée 100 euros de moins à 399 euros TTC. Un tarif qui ne devrait pas bouger avant un bon bout de temps, ne vous attendez pas à des promotions lors du Black Friday, pour les fêtes de fin d'année ou aux prochaines soldes. Les distributeurs se retrouvent en rupture de stock très rapidement alors que la PS5 n'est même pas encore sortie.

Les PlayStation décotent peu. On peut s'attendre à de légères baisses de prix d'ici deux ans, mais rien de phénoménal a priori, surtout que Sony a déjà fait des efforts au niveau du tarif pour ne pas être plus cher que la Xbox Series X. Pour conserver le même prix tout en boostant les ventes, il y aura sûrement des bundles avec des jeux inclus. Pour une question tarifaire, il ne sert pas à grand-chose d'attendre avant d'acheter la PS5, le gain sera minime par rapport au temps perdu pour en profiter. Il peut par contre être intéressant de prendre son temps, car les constructeurs améliorent le hardware des consoles au fur et à mesure. On l'a vu récemment avec la nouvelle Switch de 2019, bénéficiant notamment d'une meilleure autonomie. Pour rester dans l'environnement PlayStation, ce n'est pas forcément très connu, mais rien que la PS4 Pro a été déclinée en trois variantes : CUH-7000, CUH-7100 et CUH-7200.

Avec l'arrivée de la PS5, le prix de la PS4 devrait se montrer bien plus attractif. Actuellement, les tarifs officiels sont 299,99 euros pour la PS4 Slim et 399,99 euros pour la PS4 Pro. Ne les achetez surtout pas à ce prix-là, mais attendez plutôt des promotions de packs lors des événements commerciaux. Et si les offres ne sont pas si intéressantes que ça, passez votre chemin et économisez pour une PS5 à la durée de vie bien supérieure, à moins que vous ne puissiez bénéficier d'une bonne affaire en occasion pour une PS4 Pro.

Conclusion

Comme nous avons pu le constater précédemment, la PS5 est bien plus puissante que les deux modèles de PS4 actuellement disponibles. Mais force est de constater qu'elle risque de peu en profiter à ses débuts avec un catalogue de jeux reposant sur des titres PS4 ou cross-gen qui n'ont pas été développés avec la PS5 en tête. Peu à peu, l'arrivée de véritables jeux next gen et du PS VR 2 rendront l'achat de la console bien plus intéressant.

Si vous êtes déjà en possession d'une PS4, rien ne presse pour basculer vers la PS5 immédiatement. Mais si vous êtes certains que vous allez l'acquérir dans les 12 ou 24 mois qui suivent, autant l'acheter maintenant puisque son prix ne baissera pas. Si vous estimez que votre PS4 peut encore rendre de beaux services durant 3-4 ans, la PS5 peut attendre.

Par contre, si vous n'avez pas de PS4 et que vous hésitez entre les deux, mieux vaut se tourner vers la PS5 dès maintenant dans la majorité des cas. Vous aurez ainsi déjà un pied dans la next gen et plus besoin de réinvestir dans le futur. Surtout, l'offre PlayStation Collection permettant aux abonnés PS Plus d'accéder sans surcoût à un catalogue intéressant de jeux PS4 donne la possibilité de découvrir d'excellents titres sans dépenser une somme supplémentaire dans des jeux.

Une part non négligeable de joueurs veulent une console pour jouer à seulement 2-3 titres : FIFA, Rocket League, Fortnite… Dans ce cas, l'achat d'une PS4 pour réduire les coûts peut se montrer intéressant.