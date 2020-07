PS5 : la console pèse près de 5 kg, autant que la PlayStation 3 d’il y a 13 ans !

La fiche technique d’une PS5 apparue sur Amazon Allemagne révèle que la console pèse près de 5 kg. Un poids en forte hausse par rapport à la précédente génération, et qui rapproche la console de la PS3 qui était elle aussi très lourde. Sa concurrente, la Xbox Series X, devrait afficher un poids semblable, largement alourdi par sa solution de refroidissement.

On sait depuis la présentation du design de la PlayStation 5 – et d’astucieuses mises à l’échelle de l’appareil qui se basent sur la taille de la fente du lecteur Blu-Ray – que la console aura une taille très imposante. On connaît peut-être aussi désormais son poids exact grâce à Amazon Allemagne : à en croire un listing, la console pèserait 4,78 kg en version standard. La variante Digital Edition affiche aussi un poids de 4,78 kg selon son listing, mais on soupçonne l’un des deux de se tromper, étant donné que la version sans lecteur Blu-Ray devrait peser nécessairement moins lourd.

La PS5, un poids lourd au sens propre comme au figuré

Pour comparaison, la PlayStation 4 pesait 2,8 kg en version standard et 3,3 kg en version Pro. La PlayStation 5 se rapproche ainsi de ce point de vue de la PS3 sortie il y a 13 ans avec un poids de 5 kg. De quoi se muscler un peu les bras en allant chercher la console en magasin. Un autre listing lié à ceux de la PS5 sur le site d’Amazon donne aussi un poids et des dimensions pour la manette DualSense. Ainsi l’appareil ferait 20,1 x 7,7 x 17,7 cm pour un poids de 998 g. Pour comparaison, la manette DualShock 4 actuelle fait 16,1 x 5,7 x 10,0 cm pour un poids de 210 g.

Si ces chiffres se confirment, cela signifie donc que la manette DualSense sera elle aussi un monstre – mais on doit dire que cette différence de dimensions et surtout de poids entre les deux manettes nous fait douter de la fiabilité de ces données. Pour autant le poids de la console elle même est dans les tons de ce que l’on attendait. D’ailleurs sa concurrente, la Xbox Series X, devrait elle aussi afficher autour de 5 kg avec un poids attendu de 4.45 kg. Il faut dire qu’il y a une très bonne raison à cela : on parle de machines très puissantes qui requièrent une imposante solution de dissipation de chaleur.

Ce qui implique d’utiliser beaucoup de métaux comme le cuivre ce qui alourdit forcément l’appareil. Que pensez-vous de ce poids ? Partagez votre avis dans les commentaires.

