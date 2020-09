PS5 : disponible en France au prix de 499 € le 19 novembre

Les PS5 et PS5 Digital Edition, consoles next-gen de Sony, seront disponibles le 19 novembre 2020, à respectivement 499,99€ et 399,99 € ! C'est suite à une annonce faite par Sony dans le cadre de la PS5 Showcase ce mercredi 16 septembre 2020 que la nouvelle est tombée.

Microsoft a dégainé le premier ! Il y a quelques jours, la firme américaine a révélé le prix et la date de sortie de la Xbox Series X et de sa petite soeur, la Xbox Series S. Les deux consoles next gen sortiront sur le marché le 19 novembre 2020. Pour les plus impatients, la précommande est disponible auprès de certaines enseignes comme Cdiscount et Micromania.

Fini le suspens interminable pour celles ou ceux qui attendaient une date de sortie pour la PS5. La firme nippone n'a pas trop tardé pour répondre à son concurrent et a communiqué lors du PS5 Showcase, la date officielle de sortie de la PS5 mais aussi le prix, qui restait jusqu'à présent un grand mystère !

La PS5 sortira le 19 novembre 2020 et sera proposée au tarif de 499,99 €, tandis que la PS5 Digital Edition, totalement dématérialisée puisque dépourvue de lecteur Blu-Ray, sera proposée au tarif de 399,99 €. L’absence de lecteur optique constitue l’unique différence entre les deux modèles, tant au niveau matériel que du design.

Des titres à grosse licences comme Final Fantasy 16, Harry Potter Hogwarts Legacy, God of War Ragnarok, Demon’s Souls ont également été présentés lors de la PS5 Showcase. De quoi satisfaire un maximum de joueurs.

🔎Quelles nouveautés pour la PS5 ?

Les nouveautés sont nombreuses, on peut par exemple vous parler de la manette baptisée DualSense qui est équipée non plus du bouton “Share” présent sur la DualSock 4 mais d'un bouton “Create” qui laisse entendre des possibilités et fonctions de partage encore plus développées, ou encore du support de l'audio 3D développé par le constructeur nippon, c’est-à-dire que la partie audio de la machine sera soutenue par une puce dédiée, et ce directement dans l'architecture du processeur (une nouveauté qui sera certainement améliorée et optimisée au fur et à mesure des mises à jour de la console).

Si vous voulez tout savoir sur ces nouvelles consoles : voir leur design, leurs caractéristiques, les accessoires, les jeux proposés … lisez notre dossier complet sur la PS5.