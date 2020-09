PS5 PlayStation Plus Collection : Sony passe à l’offensive face à la rétrocompatibilité de la Xbox

Alors que Sony vient de dévoiler les prix et la date de lancement de ses deux PlayStation 5, le géant japonais en a également profité pour présenter une nouvelle offre d'abonnement. Baptisée PlayStation Plus Collection, celle-ci va permettre de rejouer sur PS5 à d'anciens titres de la PS4.

La PlayStation Plus Collection arrivera dès le 12 novembre prochain, date qui coïncide avec le lancement de la PS5 aux États-Unis dans le monde. Rappelons qu'en France, il faudra patienter une jusqu'au 19 novembre pour profiter de la console, et donc du service en question. Mais c'est quoi au fait, la PlayStation Plus Collection ?

Le PlayStation Plus Collection permet de rejouer aux jeux PS4 sur une PS5

Cette nouvelle offre, similaire à ce que l'on trouve déjà avec le PlayStation Plus, va permettre aux possesseurs de PS5 de retrouver certains des titres les plus emblématiques de la PS4. Les jeux ne sont pas “streamés”, comme c'est le cas notamment avec le Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft, mais téléchargés en dur sur le SSD de la PS5. Comme évoqué par Sony à maintes reprises, la nouvelle console sera donc bel et bien rétrocompatible.

Concernant les jeux qui seront intégrés au PlayStation Plus Collection, Sony a déjà confirmé la liste suivante :

Batman Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

Infamous: Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet and Clank

Resident Evil: Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us: Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Until Dawn

On ignore encore si tous ces titres seront simplement “émulés” par la PS5, ou s'ils profiteront d'améliorations graphiques.

Grâce à ce nouvel abonnement, Sony offre à sa console davantage de jeux dès le lancement. Il est vrai qu'au final, la console ne profitera que d'une poignée de titres réellement exclusifs dès le premier jour de sa commercialisation. En offrant une rétrocompatibilité somme toute relative à sa PS5, Sony accroît le catalogue de jeux de la console. De quoi répondre à Microsoft et son Xbox Game Pass, qui permet lui aussi de retrouver une bonne partie des jeux de la Xbox et de la Xbox 360 sur une Xbox One.

En revanche, Microsoft conserve une bonne longueur d'avance, son service de rétrocompatibilité, dont profitera la Xbox Series X, étant établi depuis de longues années maintenant et par conséquent, beaucoup mieux garni.