PS5 : voici à quoi ressemble la version noire

Le design de la PS5 a été présenté le 11 juin dernier. La console sera blanche, ce qui n’a pas forcément plu à tout le monde, mais Sony a promis d’autres coloris à l’avenir. Si vous la voulez en noire, voici à quoi elle ressemblera selon le site néerlandais LetsGoDigital.

La robe blanche de la PS5 divise les fans depuis que le design de la console a été dévoilé. Certains adorent, d’autres moins. Si les pros saluent la prise de risque de Sony ainsi qu’un look futuriste, les antis ne voient là qu’un design de box Internet dont il faut volontiers se moquer. Mais Sony a promis d’autres coloris, et on peut s’attendre à une version noire présentée prochainement.

Le site néerlandais LetsGoDigital est habitué à réaliser des designs de produits non annoncés afin de nous donner une idée de l’avenir. Il a récidivé aujourd’hui en présentant la version noire de la console dans une vidéo. On peut y voir une machine gardant logiquement le même design, mais avec une robe extérieure noire. Les leds bleutées au niveau de la partie intérieure sont toujours présentes.

Une manette noire déjà officielle

Un simple changement de couleur apporte une nouvelle dimension au produit, qui ne change pas de design à part ça. LetsGoDigital fait également poser la console à côté de la Xbox Series X afin que nous puissions mieux nous rendre compte de la différence de taille entre les deux. Si la Series X est plus large, elle est tout de même beaucoup moins haute.

Notons que le site a également noirci la DualSense, la manette de la console. Pour ça, il n’a pas eu à chercher bien loin. Sony a en effet dévoilé une manette noire sur l’invitation à la conférence virtuelle du 11 juin. Une confirmation que cette version existe donc bel et bien, et que ce n’est qu’une question de temps avant de voir de nouveaux coloris annoncés.

Et vous, que pensez-vous de ce design de PS5 noire ? La préférez-vous à la version blanche ou au contraire, la robe immaculée de la console vous a-t-elle séduit dès le premier regard ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !

Source : LetsGoDigital