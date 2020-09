PS5 rétrocompatible : 99% des jeux PS4 tourneront sur la console promet le patron de PlayStation

La PS5 sera rétrocompatible à 99% avec les jeux PS4 à en croire le patron de PlayStation Jim Ryan. Une vingtaine de jeux PS4 seront disponibles au lancement via l'abonnement PlayStation Plus. La situation semble d'ores et déjà bien meilleure que lors du lancement de la PS3.

Si vous avez suivi notre live hier soir, on connaît désormais le prix et la date de sortie des PS5 et PS5 All-Digital Edition : les consoles seront disponibles le 12 novembre à respectivement 499 euros et 399 euros. Un prix qui colle, au passage, avec celui de la Xbox Series X, mais qui reste moins compétitif sur le segment dématérialisé, puisque Microsoft vend sa Xbox Series S 299,99 €. Sony a également dévoilé 6 exclusivités disponibles au lancement. Ce qui invite à se demander si il sera possible de jouer quand même à des titres PS4 le jour où vous pourrez utiliser la console. Or, à en croire Sony, il n'y a aucune raison de s'inquiéter : les jeux PS4 seront rétrocompatibles “à 99%” avec la nouvelle console et des “milliers” de jeux ont déjà été testés.

L'info est tirée d'une interview accordée par Jim Ryan, le patron de la division PlayStation, au Washington Post. Il y explique que “personne n'aura de raison d'être déçu“. En outre, les exclusivités PS5 sortiront simultanément sur PS4 : “la version PS5 de ces jeux a été reconstruite de 0 pour profiter des fonctionnalités de la PS5, et nous avons un programme d'upgrade pour les utilisateurs PS4 leur permettant d'obtenir gratuitement la version PS5. Cela permet aux joueurs d'avoir du choix. Je suis assez enthousiasmé par cette situation”. Sony est en effet bien conscient que le taux d'adoption de la PS5 prendra du temps à se renforcer. Et veut plaire aussi bien aux joueurs PS5 que ceux qui sont encore sur PS4.

En plus de cette vaste rétrocompatibilité PS4, Sony devrait délivrer 18 jeux PS4 à télécharger dans le cadre de l'abonnement PS Plus Collection – avec des titres comme God of War, The Last of Us: Remastered, et Uncharted 4: A Thief’s End. De ce point de vue, la situation semble bien meilleure que lors du lancement de la PS4 en 2013. Aucun jeu PS3 n'était disponible lors du lancement, et il a fallu attendre l'arrivée de PlayStation Now pour profiter d'une petite sélection de jeux PS3 (et désormais aussi d'une poignée de jeux PS2 et PS1). Les joueurs apprécieront également le fait que Sony parle désormais de “milliers” de titres testés contre la “centaine” de jeux PS4 teasée par la marque quelques mois plus tôt.