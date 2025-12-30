Bonne année ! Vos messages s’envoient tout seuls à minuit grâce à cette astuce toute simple

La fin de 2025 est imminente et l’envoi des traditionnels messages de bonne année l’est également. Pour profiter de l’instant présent lorsque les douze coups de minuit sonneront, il existe une solution qui concerne aussi bien les propriétaires de smartphones Android que d’iPhone.

La fin de l’année se profile et 2026 se rapproche dangereusement. Et s’il y a une tradition du Nouvel An qui perdure, c’est bien celle d’envoyer un message à ses proches qui ne sont pas physiquement présents pour célébrer la nouvelle année avec soi. À l’approche du décompte des douze coups de minuit le 31 décembre, c’est toujours le même dilemme qui se pose : vivre le moment présent, profiter avec ceux qui sont là, ou bien se dépêcher d’envoyer un message à ceux qui ne le sont pas.

Bonne nouvelle : il existe un moyen de faire les deux, sans avoir à vous dédoubler. Non, on ne vous parle pas ici de rédiger vos messages à l’avance dans vos notes, puis de les copier-coller dans chaque conversation pour les envoyer au compte-goutte. La solution est bien moins fastidieuse. Elle n’est pas magique, elle est technologique : la programmation de messages sur Android et iOS.

Voici comment programmer vos messages de bonne année sur Android et iOS

Mieux encore, cette planification des messages est possible à la fois sur Android et sur iOS et, surtout, elle est simple comme bonjour. Propriétaires d’iPhone, commençons avec vous. Notez tout d’abord qu’il existe une restriction à cette méthode : elle nécessite d’utiliser iMessage – et est donc réservée aux appareils Apple. Voici la marche à suivre pour programmer un message sur iPhone :

Ouvrez l’application Messages

Créez une nouvelle conversation ou sélectionnez celle dans laquelle vous voulez différer un message

Appuyez sur le bouton + à gauche de la barre de saisie de texte

Défilez et sélectionnez Envoyer plus tard

Rédigez votre message

Appuyez sur le planificateur en bleu entouré de pointillés qui est apparu dans le champ de saisie pour sélectionner la date et l’heure désirée

Touchez la flèche bleue vers le haut pour envoyer un message

Le message programmé s’affiche dans une bulle en pointillé et sera distribué même si vos appareils sont hors ligne

Passons désormais aux propriétaires de smartphones Android et plus particulièrement à ceux qui utilisent Google Messages. Voici la marche à suivre pour différer l’envoi de vos vœux de bonne année :

Ouvrez l’application Google Messages

Sélectionnez une conversation ou créez-en une nouvelle – vous pouvez même choisir plusieurs destinataires

Saisissez votre message

Restez appuyé sur Envoyer

Le planificateur s’ouvre : sélectionnez la date puis l’heure voulue

Appuyez sur Définir

Puis sur Envoyer

Tadam ! De cette façon, vous pourrez profiter de votre soirée, tout en montrant à vos proches, amis ou collègues préférés que vous avez pensé à eux.