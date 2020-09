PS5 : le prix des jeux flambe, Sony vendra certains titres à 80 euros au lancement

Sony a annoncé le prix de la PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Digital Edition : 499 euros et 399 euros. Les consoles seront moins chères qu’attendu, mais l’engouement est vite retombé suite à la publication du prix des jeux. Certains seront en effet vendus à 80 euros, alors qu’il ne s’agit même pas de versions collector. Et ce sont les joueurs sur PS5 Digital Edition qui vont le plus subir cette inflation.

Les jeux seront plus chers sur les nouvelles consoles de jeux que sur les machines actuelles. Et ce malgré le fait que les ventes dématérialisées sont en forte progression, réduisant ainsi non seulement les coûts de fabrication (matière première, usinage, logistique), mais aussi de distribution, puisque les intermédiaires sont plus rares.

Nous en voulons pour preuve les tarifs annoncés par Sony. Si les prix de la PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Digital Edition seront plus contenus (499 euros et 399 euros respectivement) et si celui des accessoires n’est pas exorbitant (70 euros pour l’excellente Dualsense), celui des jeux ne l’est pas tout en autant. En effet, si certains titres restent dans la même fourchette que les jeux sur PS4, d’autres n’ont pas eu la même chance.

Des jeux vendus à 80 euros, hors DLC ou achats intégrés

Sony a donc officialisé le prix de quatre jeux et d’une version limitée. Marvel’s Spider-Man Miles Morales sera proposée à 60 euros. Il faut dire que cette version ne comprend que l’aventure de l’homme-araignée alternatif. Pour ceux qui souhaitent s’adonner au remaster du premier Marvel’s Spider-Man, il vous faudra la version Ultimate. Elle est vendue 80 euros. Et là, tout de suite, c’est moins sympa pour le porte-monnaie. D'autant que cela ne comprend même pas les éventuels DLC.

Autre jeu au prix maitrisé, Sackboy – A Big Adventure. Les aventures du sympathique héros de LittleBigPlanet seront vendues à 70 euros. C’est déjà un peu plus cher, mais c’est le montant d’un jeu PS4. Enfin, nous en venons aux titres qui font mal : Demon’s Souls et Destruction All Stars. Ils seront tous deux vendus, en version standard, à 80 euros. Soit une petite inflation de 15 % par rapport aux jeux de la génération actuelle.

Il y a deux problèmes dans ces prix. D’abord, le montant demandé en euro ne respecte absolument pas la parité euros / dollars (et encore moins les taux de change). Demon’s Souls est vendu outre-Atlantique 70 dollars. Soit 59 euros selon le taux de change d’aujourd’hui. Pourquoi les joueurs européens doivent-ils payer 33 % de plus ? Second problème, si les joueurs PS5 pourront se permettre d’attendre quelques semaines pour acheter le jeu en occasion, les propriétaires d’une PS5 Digital Edition n’auront pas cette liberté. Demon’s Souls (toujours lui) fera certainement l’objet de promotion en digital. Mais combien de temps faudra-t-il attendre pour cela ?