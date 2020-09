La PS5 ne sera pas rétrocompatible avec les jeux PS1, PS2 et PS3, Sony le confirme

La PS5 ne pourra pas lire les jeux des anciennes générations de console, mis à part la PS4. Si on se doutait de la chose, Sony le confirme aujourd’hui par la voix de Jim Ryan, PDG de Playstation. Vous ne pourrez donc pas mettre de galette PS3, PS2 ou PS1 dans votre console.

Ubisoft avait déjà vendu la mèche, mais l’information n’avait pas vraiment été confirmée par Sony. C’est chose faite : la PS5 ne pourra pas lire les jeux PS1, PS2 et PS3. Une information pas vraiment surprenante, mais qui vient sonner le glas des derniers espoirs concernant une rétrocompatibilité complète de la machine.

C’est dans les colonnes du site Famitsu que Jim Ryan a confirmé la chose. Non, vous ne pourrez espérez faire tourner God of War 2 (PS2) ou Metal Gear Solid (PS1) sur votre PS5 si vous y insérez les disques. Sony a dû faire des choix, explique le PDG de la marque Playstation, et ne pas s’axer sur la rétrocompatibilité en était un.

Cependant, il confirme que 99% des jeux PS4 tourneront sur PS5. Une rétrocompatibilité possible grâce à l’architecture très proche des deux machines, et surtout par le fait que la PS4 compte plus de 100 millions de joueurs que Sony ne veut pas laisser sur le carreau. La transition entre la génération PS4 et PS5 est donc très importante pour Sony. Par exemple, il sera possible d’acheter un jeu PS4 et de le récupérer gratuitement sur PS5. De même, certains gros jeux de la PS5 comme Spider-Man Miles Morales ou encore Horizon Forbidden West sortiront à la fois sur PS4 et la nouvelle machine.

Microsoft mise sur le rétro

Une philosophie à l’opposée de celle de Microsoft qui souhaite proposer une rétrocompatibilité complète avec ses précédentes consoles, à savoir la Xbox, la Xbox 360 et la Xbox One. La firme de Redmond mise en effet sur son énorme catalogue passé pour espérer séduire les joueurs, et également pour avoir quelque chose à proposer à la sortie, la console n’ayant pas d’exclusivités fortes pour son lancement au mois de novembre.

