PS5 : comment suivre la conférence Sony du 16 septembre 22h et que faut-il en attendre ?

La PS5 est la star d'une nouvelle conférence. Ce mercredi 16 septembre à 22h, Sony devrait en effet lever le voile sur la date de sortie et le prix de ses deux nouvelles consoles de salon. On vous explique comment suivre la présentation en ligne en direct avec nous.

Lors de la conférence de juin, Sony s'est contenté de dévoiler le design des PS5 et d'offrir un aperçu du gameplay des jeux disponibles au lancement. Frileux, le géant nippon a passé sous silence la question du prix et de la date de sortie exacte, laissant son Microsoft dégainer le premier. Il y a quelques jours, Microsoft a en effet annoncé le prix et la date de lancement des Xbox Series X et Xbox Series S. Les deux consoles next gen seront commercialisées dès le 10 novembre 2020 à un prix allant de 299 euros à 499 euros.

Quand et comment suivre la conférence PS5 de Sony ?

Quand a lieu la conférence PlayStation 5 : mardi 16 septembre 2020

: mardi 16 septembre 2020 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 22h00 (heure française)

: à 22h00 (heure française) Comment suivre le live de la conférence Sony : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous Combien de temps va durer le live : plus ou moins 40 minutes dixit Sony

Que faut-il attendre de la conférence PS5 de ce soir ?

Peu après, Sony a annoncé l'organisation d'une nouvelle conférence dédiée à la PS5. On peut s'attendre à ce que le constructeur japonais révèle enfin le prix et la date de sortie. Les dernières fuites tablent sur un lancement autour du 19 novembre 2020 à un prix allant de 499 à 599 euros en Europe.

« Avant le lancement de la PlayStation 5 à la fin de l’année, nous souhaitons vous donner un nouvel aperçu des excellents jeux qui seront disponibles avec la PS5 au lancement (et plus tard !) »annonce Sony sur son blog officiel. La conférence évoquera donc aussi les jeux qui composeront le catalogue de la console. Sony pourrait notamment révéler la date de sortie de Demon's Souls et Gran Turismo 7 ou encore montrer le gameplay de Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Rendez-vous est donc pris à 22h pétantes ici même pour suivre avec nous la conférence PS5. Toute la rédaction de Phonandroid se mobilisera pour vous livrer toutes les informations qui seront dévoilées en temps réel. En attendant, n’hésitez pas à laisser un petit commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous attendez cette événement.