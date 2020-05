PS5 : le PSVR 2 pourrait détecter la position des doigts

Deux ingénieurs de Sony ont publié des recherches présentant une manette dédiée à la réalité virtuelle. Cette dernière a la particularité de détecter la position des doigts du joueur. Une nouveauté présente sur un éventuel PSVR 2 ?

Sony n’a encore rien dévoilé sur le PSVR 2, qui accompagnera probablement un jour sa PS5. Cependant, des études menées par la firme permettent de voir sur quelles innovations elle travaille dans le domaine de la réalité virtuelle. Fin avril, deux ingénieurs de Sony, Kazuyuki Arimatsu et Hideki Mori, ont publié leurs recherches concernant une nouvelle manette dédiée à la VR. Elle propose non seulement de détecter les mouvements des mains comme cela se fait déjà sur le premier PSVR, mais également ceux des doigts.

Le PSVR 2 serait capable de détecter la position des doigts sur la poignée

Ce travail de recherche intitulé Evaluation of Machine Learning Techniques for Hand Pose Estimation on Handheld Device with Proximiy Sensor (Évaluation des techniques d’apprentissage automatiques pour l’estimation de la position des mains sur un appareil portable avec un capteur de proximité) est accompagné d’une vidéo qui présente un prototype fonctionnel. Cette manette nous montre un premier aperçu de ce que pourrait être le PSVR 2 et comme nous pouvons le voir, l’appareil est capable de déterminer la position des doigts sur la poignée.

Un des exemples montrés est un homme qui manipule des objets sur une table virtuelle. Avec les capteurs, il peut les saisir avec l’index et le pouce. Le détecteur de proximité de la manette peut également comprendre où sont les doigts même lorsqu’ils ne sont pas posés sur la manette, ce qui marque une différence de taille avec le Valve Index. Le casque de VR de Valve se « contente juste » de déterminer s’ils touchent ou non la surface de la poignée.

À lire aussi : premier aperçu du PlayStation VR 2 sans fil avec des caméras intégrées

Le PSVR 2 mettra du temps à arriver

Rien n’indique que le prototype présenté dans la vidéo va être utilisé. La marque aurait toutefois tort de s’en priver, la détection des doigts du Valve Index apportant un confort de jeu appréciable, notamment dans le jeu Half Life Alyx. Seule certitude, le constructeur continuera à pousser la VR sur ses consoles, en rendant compatible le PSVR premier du nom sur la future PlayStation 5, toujours prévue pour la fin de l’année 2020.

La première version du PSVR s’est écoulée à plus de 5 millions d’exemplaires et a accueilli des jeux d’ampleur comme Farpoint, Moss, Tetris Effect ou encore Resident Evil 7 (jouable également sans casque). Un beau succès pour la firme qui capte 36,7% des parts de marché (chiffres Satista) des casques de VR en 2019. Une performance notamment due à un prix attractif et à une grande facilité d’utilisation, le produit ne nécessitant qu’une PS4 pour fonctionner.