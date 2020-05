PS4 : Sony a écoulé 110 millions d’exemplaires, deux fois plus que Microsoft et sa Xbox One

La PS4 s’est écoulée à 110,4 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2013. C’est en tout cas ce que vient de révéler Sony, via la publication de son bilan financier pour l’exercice annuel de 2019. De fait, le constructeur dépasse de loin les résultats de son principal concurrent Microsoft, avec 47 millions de Xbox One vendues.

Le 31 mars 2020 a marqué la fin de l’exercice annuel de 2019. Il n’était plus qu’une question de temps avant de découvrir les bilans financiers des acteurs de la high-tech, du jeu vidéo ou encore de la téléphonie mobile. Alors que Nintendo s’est fièrement félicité d’avoir vendu 55,77 millions de Switch depuis le lancement de la console en 2017, Sony occupe lui la première place du classement avec un total de 110,4 millions de PS4 écoulées depuis la sortie de la machine en 2013. Microsoft truste la troisième position avec 47 millions de Xbox One distribuées et 10 millions d’abonnés au Xbox Game Pass.

Le département jeux vidéo de l’entreprise nippone enregistre sa seconde meilleure année, avec un chiffre d’affaire de 17 milliard d’euros et un bénéfice opérationnel de 2 milliards d’euros. Les ventes de jeux se sont avérées excellentes, avec un total de 244,9 millions de jeux écoulés sur PS4. Depuis les débuts de la console en 2013, ce chiffre atteint le milliard de titres vendus.

Les services en ligne ont profité du confinement

Comme on pouvait s’y attendre, la pandémie de Covid-19 et le confinement ont boosté les ventes de jeux dématérialisés et les nouveaux abonnements au Playstation Plus (service requis pour le jeu en multijoueur) et au PS Now (le service de cloud gaming de Sony). Ainsi, les jeux en téléchargement constituent 66% des ventes entre janvier et mars 2020, un record historique pour la marque.

Le nombre d’abonnés Playstation Plus a lui aussi nettement augmenté, passant de 38,8 millions à 41,5 millions sur la même période. Ici encore, Sony peut se targuer d’un autre record. Néanmoins, il faut relativiser ces bons résultats. Le premier trimestre 2020 annonce d’ores et déjà une année bien plus terne. En effet, la firme nippone n’a écoulé que 1,5 millions de consoles entre janvier et mars 2020 (contre 2,6 millions l’année précédente à la même période). Le constructeur livre ici ses moins bons résultats trimestriels, s’agissant des ventes de la PS4.

Quoiqu’il en soit, ces bons chiffres de la part de Sony Interactive Entertainment rattrapent les piètres performances de la branche mobile de l’entreprise. En effet, Sony affirme avoir vendu seulement 400 000 Xperia au 1er trimestre 2020, soit le pire record de son histoire. Les regards se tournent désormais vers la PS5, dont la sortie est toujours fixée en fin d’année 2020.

