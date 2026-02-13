PS5 : un nouveau God of War, le DLC de Ghost of Yotei, Pragmata se montre encore, toutes les plus grosses annonces du State of Play

Hier soir s'est tenu un très gros State of Play qui, comme à son habitude, a dévoilé les prochaines cartouches de Sony pour sa PS5. La soirée a été très riche en annonces, si bien qu'il a été très difficile de faire un choix pour ne vous proposer que le meilleur dans ce récap'.

La soirée s'annonçait incroyable, Sony a tenu sa parole. Lors de son dernier State of Play, le constructeur a enchaîné les grosses annonces, avec du très beau à venir sur sa PS5. Alors que les rumeurs autour de la PS6 vont désormais bon train, celui-ci n'est visiblement pas encore prêt à abandonner sa console actuelle — tout en continuant à faire les yeux doux au marché PC.

Crevons l'abcès d'emblée : alors que l'on pensait avoir des nouvelles du jeu Wolverine développé par Insomniac Games (Marvel's Spider-Man), ce dernier a été le grand absent de la soirée. Nous avons également eu droit à relativement peu de nouvelles annonces, Sony ayant préféré maintenir la hype autour de ses gros projets à venir. Petit tour d'horizon.

La trilogie God of War aura droit à son remake

On commence tout de suite avec ce qui est probablement la plus grosse annonce de la soirée. Comme on pouvait s'y attendre, un remake de la première trilogie de Gof of War est en développement. Pas encore de date de sortie annoncée, mais il est très probable que celle-ci débarque à peu près en même temps que la série Amazon, également en production. Idéal pour se remettre dans le bain, ou découvrir ces jeux assez différents des reboots.

Ghost of Yotei dévoile son DLC Legends

Là encore une annonce que l'on attendait, Sucker Punch a enfin dévoilé son DLC pour Ghost of Yotei, intitulé Legends. Ce nom vous dit quelque chose ? C'est bien normal, c'est également comme cela que se nommait le DLC de Ghost of Tsushima. Autrement dit, on reprend la même formule et ça repart : du contenu multijoueur qui permet de s'allier à d'autres samouraïs pour abattre des monstres et autres boss particulièrement retors. Sortie le 10 mars prochain.

Pragmata n'en finit plus de se montrer

Après une (très) longue traversée du désert, Pragmata semble enfin sur la bonne voie. Ce nouveau trailer nous montre encore un peu plus de gameplay, mais surtout le monde du jeu qui a l'air époustouflant. Au programme, de la SF très très SF, avec de gros robots qui en veulent visiblement à cette mystérieuse petite fille. On adore.

Death Stranding 2 arrive sur PC

Dans la catégorie surprises qui n'en sont pas vraiment, on demande le portage PC de Death Stranding 2. Le nouveau jeu d'Hideo Kojima débarquera sur Steam et l'Epic Games Stores le 19 mars prochain, avec les améliorations habituelles : framerate débloqué, support pour les écrans ultra-larges, etc. Encore un signe s'il en fallait que Sony compte bien conquérir ce marché qu'il a longtemps ignoré.

Un nouvel aperçu pour le prochain jeu James Bond

C'est sûrement la plus grande originalité du jeu : 007 First Light se propose d'explorer la jeunesse du plus grand espion de tous les temps. Un pitch qui a de quoi intriguer les fans de James Bond, et qu'I/O Interactive explore un peu plus dans ce nouveau trailer. Sortie le 27 mai.

Saros continue de nous épater

Celui-là, on l'attend de pied ferme. La suite spirituelle (ou pas ?) de Returnal, sans conteste le meilleur jeu PS5 à ce jour, a une nouvelle fois montré son gameplay. Pas de secret, on est dans la droite lignée de Returnal, avec un rogue-lite à la 3ᵉ personne et surtout, de vilains aliens qui nous bombardent de boules phosphorescentes. On a hâte.

La suite de Control nous montre son gros marteau

Révélé en grandes pompes lors du dernier State of Play, Control : Resonant a beaucoup intrigué les joueurs en dévoilant non seulement un nouveau personnage jouable (en réalité le frère de l'héroïne du titre), mais surtout une map cette fois en extérieur et plus de pistolet-couteau-suisse. À la place, du gameplay au corps à corps qui semble très nerveux et surtout, un gros marteau qu'il est possible de faire apparaître pour écraser nos ennemis. Séduisant.

Les petits chouchous de la rédac'

Impossible évidemment de tout citer en un article, alors voici quelques mentions honorables :