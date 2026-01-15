God of War : on sait qui jouera Kratos dans la série Amazon, vous le connaissez déjà sans le savoir

Amazon a annoncé le nom de l'acteur qui incarnera Kratos dans la série adaptée des jeux Gow of War. Si vous ne regardez pas beaucoup la télévision, vous l'avez au moins déjà entendu sa voix si vous avez joué aux derniers titres de la saga.

C'est la saison des castings pour Amazon. Après avoir dévoilé la quasi-intégralité de sa série Tomb Raider (un catalogue décidément très tourné vers le jeu vidéo), la firme américaine s'attaque en parallèle à un autre gros morceau : son adaptation de God of War pour petit écran. Pour rappel, cette série reprendra surtout le scénario des deux derniers jeux, donc à partir du reboot opéré par Santa Monica, beaucoup plus sombre et mature que les premiers titres.

Le projet en est encore à sa préproduction et jusqu'à maintenant, il restait encore à choisir qui incarnerait Kratos à l'écran. Le choix est désormais fait, comme l'a annoncé aujourd'hui Amazon. L'équipe a en effet trouvé l'acteur principal de la série, et ce ne sera pas n'importe qui. Une chose est sûre, même si vous ne l'avez encore jamais vu à l'oeuvre, vous avez au moins entendu sa voix si vous avez joué à God of War : Ragnarök (du mois, si vous avez joué en VO).

Qui incarnera Kratos dans la série God of War par Amazon ?

En effet, c'est Ryan Hurst qui a donc décroché le rôle. Dans God of War : Ragnarök, il est celui qui prête sa voix à Thor dans la version originale. Mais vous l'avez peut-être déjà croisé dans diverses séries, notamment Sons of Anarchy, où il incarne Opie, un de ses rôles les plus connus à date. L'acteur a également joué dans plusieurs autres séries à série, telles que The Walking Dead, Bates Motel ou encore The Abandons, lancée il y a peu sur Netflix.

Si vous n'avez pas encore joué au reboot de Good of War mais souhaitez tout de même savoir de quoi parlera la série, voici un bref résumé. Dans le God of War de 2018, dont sera tirée la série, Kratos a frui la Grèce et s'est installé à Midgard, en Scandinavie. Il y vit avec son fils Atreus et sa femme Faye. Mais celle-ci meurt au début du jeu. Kratos et Atreus s'embarque alors dans un long voyage jusqu'au sommet de la montagne pour y disperser les cendres de Faye. Mais entre-temps, ils risquent de croiser quelques dieux nordiques légèrement hostiles.