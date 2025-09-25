PS5 : Marvel’s Wolverine dévoile son premier trailer sanglant et une fenêtre de sortie

Hier soir s'est tenu le dernier State of Play, durant lequel Sony a présenté les prochaines grosses cartouches de sa PS5. Bien entendu, c'est Marvel's Wolverine qui a clôturé la cérémonie avec un trailer aussi sanglant que grisant. Cerise sur le gâteau, on a une même une idée de quand il sortira.

On l'attendait de pied ferme. Lorsque Sony a annoncé son nouveau State of Play, qui s'est tenu hier soir, tous les joueurs n'avaient que deux noms à la bouche – trois, si l'on compte l'habituelle plaisanterie sur le portage PC de Bloodborne : Saros et Marvel's Wolverine. Le premier a bien fait une apparition, dans un trailer de gameplay qui a ravi les fans de Returnal. Le second aussi et, signe de l'attente que le jeu génère, a servi de “one more thing” à la conférence.

Bien que cette bande-annonce montre beaucoup moins de gameplay que celle de Saros, il y a une chose sur lequel il ne lésine pas : l'hémoglobine. C'est, bien sûr, somme toute assez logique compte tenu du personnage et de sa technique de combat principale. Mais la chose n'était non plus évidente au vu des jeux précédents d'Insomniac – auteur des très familiaux Spyro et Ratchet & Clank, et plus récemment des très bon enfant Marvel's Spider-Man.

Marvel's Wolverine se prépare pour une sortie en 2026

Le jeu laissera donc la part belle à la partie animale de Logan, tout en lui faisant confronter les conséquences de ses actes. Tout aussi torturé que dans les comics, le héros – qui n'en est pas un selon ses propres termes – parcourra le monde à la recherche de réponses. Son aventure sera semée d'embûches, puisqu'il n'aura de cesse d'être traquée par ses ennemis, dont une certain Mystic qui fait une apparition très remarquée dans le trailer.

Reste à savoir quand ce petit bonbon sera disponible sur nos PS5. Comme annoncé lors d'une récente fuite, Marvel's Wolverine sortira bel et bien l'année prochaine. Si tout se passe bien, le jeu devrait arriver lors de l'automne 2026. Mieux vaut toutefois se préparer à un report, tant le développement semble avoir été compliqué en interne. D'ici là, on croise les doigts – en faisant attention aux griffes.