Google Pixel 10a : sa fiche technique se précise encore et révèle une autonomie très prometteuse

Le Pixel 10a continue de se dévoiler à mesure que sa date de lancement approche. Le label européen aurait fuité : le document révèle plusieurs informations utiles, mais l’une d’elles attire particulièrement l’attention… son autonomie.

S’il y a des smartphones que l’on semble déjà connaître avant même leur sortie à cause du flot intarissable des spéculations qui les révèlent dans les moindres détails, le Pixel 10a ne fait pas partie de cette catégorie. Le futur smartphone de Google est officiel depuis quelques jours et son lancement est imminent.

Alors certes, à mesure que la date approche, les révélations et fuites affluent : prix en euros et bonne surprise à ce propos, mention de FaceTime ambigüe dans la fiche produit officielle, quatre coloris (lequel est votre préféré ?). Mais la fiche technique du Pixel 10a présente encore quelques zones d’ombre. L’autonomie était l’une d’elles, mais le label européen aurait fuité, révélant par là même l’endurance de la batterie.

Le Pixel 10a pourrait avoir une très très bonne autonomie

Ce label européen, partagé par nos confrères d’Android Headlines, est riche d’enseignements. D’abord, il indique que, comme son prédécesseur, le Pixel 10a est certifié IP68 (étanchéité à l’eau et à la poussière). Toujours selon le document, le smartphone bénéficierait également d’une bonne résistance aux chutes puisqu’il a obtenu un A. Niveau réparabilité : c’est un B.

Passons maintenant aux choses sérieuses : la batterie. Le label européen annonce que le Pixel 10a, comme le Pixel 10, peut supporter 1 000 cycles de charge avant de voir la capacité de sa batterie chuter sous les 80 %. On sait également que, à l’image de son prédécesseur, le Pixel 10a embarque une batterie à la capacité de 5 100 mAh. Mais qu’en est-il de son autonomie ?

Selon le label européen, une seule charge permettrait au smartphone de Google de tenir jusqu’à 53 heures et 14 minutes, soit quasiment 20 heures de plus que ce qu’annonçait Google pour le Pixel 9a (plus de 30 heures) – notons que, lors de notre test, le téléphone avait plutôt frôlé les 24 heures d’utilisation standard continue.

Pixel 10a label européen autonomie
Crédits : Android Headlines

Toutefois, si ce nombre est encourageant, il ne faut pas le prendre pour argent comptant, mais plutôt comme une estimation. D’abord, le label ne précise pas comment l’autonomie a été testée. Et l’endurance dépend d’énormément de facteurs : à autonomie égale sur le papier, la durée réelle varie selon l’usage qu’en a une personne. Reste à voir ce que cela donnera en conditions réelles.


