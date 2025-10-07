Le PlayStation Plus va accueillir ce jeu culte pile à temps pour Halloween

Avec Silent Hill 2 Remake et Alan Wake 2, les joueurs PlayStation et abonnés du PS Plus vont pouvoir s'amuser à se faire peur pour Halloween.

L'automne est déjà là et on se rapproche doucement de la période d'Halloween. Une époque de l'année pendant laquelle une partie des joueurs aime se faire peur avec des jeux d'horreur. Si vous avez une PlayStation, ça tombe bien, puisque Sony s'apprêterait à rendre disponible Silent Hill 2 Remake auprès des abonnés du PlayStation Plus Extra.

D'après les informations de billbil-kun, le titre rejoindrait le catalogue le 21 octobre prochain. L'éditeur nippon n'a pas encore confirmé, mais la source est considérée comme fiable. Silent Hill 2 Remake est sorti le 8 octobre 2024 sur PS5 et PC, il ne serait donc pas surprenant qu'il arrive sur le service PlayStation Plus un an plus tard.

Après Alan Wake 2, Silent Hill 2 Remake arrive sur le PS Plus

Reste à savoir quelle version du jeu va intégrer le PlayStation Plus Extra dans quelques jours. Il se murmure qu'à cette occasion, la Bloober Team, qui a développé le jeu sur commande de Konami, préparait une mise à jour pour la PS5 Pro, ainsi qu'un DLC. Voir débarquer Silent Hill 2 Remake sur la plateforme d'abonnement de Sony peut aussi laisser espérer qu'un portage est prévu pour les consoles Xbox et la Nintendo Switch 2, mais rien n'est confirmé pour l'instant.

Dans notre test de Silent Hill 2 Remake, nous avions apprécié que l’ambiance si particulière du jeu original soit préservée et la présence de passages tout bonnement terrifiants. Idéal pour Halloween. Le gameplay nous avait aussi convaincu, même si la mécanique de brume, pensée à l'origine pour palier des contraintes techniques et limiter la distance d'affichage, nous a paru un peu artificielle pour un titre moderne.

Si vous n'êtes pas abonné au PlayStation Plus Extra et que vous ne désirez pas payer la formule la plus coûteuse du service, Halloween n'est pas forcément gâché pour autant. Depuis quelques jours, l'excellent Alan Wake 2 est offert aux abonnés du PS Plus Essential et formules supérieures. Il s'agit d'une très bonne alternative pour se donner les chocottes autour du 31 octobre.