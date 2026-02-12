Le Honor Magic 8 Pro est à 1€ au lieu de 1299€ chez SFR, foncez !

Le Honor Magic 8 Pro vient de sortir en France et SFR frappe fort avec une offre à 1 € après remboursement. Écran OLED, puce surpuissante, photo de haut vol : c’est clairement une offre à ne pas rater !

Le Honor Magic 8 Pro est disponible en France depuis fin janvier. C'est le nouveau haut de gamme de la marque chinoise, et autant dire qu'il ne fait pas les choses à moitié : écran OLED dernière génération, processeur le plus puissant du moment, un module photo impressionnant et une batterie qui tient largement la journée. Le genre de smartphone qu'on s'attend à payer cher. Sauf que bonne nouvelle, SFR le propose déjà à prix réduit dans une offre valable jusqu'au 28 février.

Avec cette offre, le Honor Magic 8 Pro revient à 1 € au lieu des 1 299 € proposés en boutique. Comment ? Le smartphone est à 1 € grâce à une ODR SFR de 100 € sur les 101 € demandés à la commande. Il faut ensuite ajouter 8 €/mois pendant 24 mois pour le financement, soit 192 €. In fine, vous payez donc seulement 193€ pour le Honor Magic 8 Pro et pas un euro de plus.

L'offre est liée au forfait Illimité 5G+ à 39,99 €/mois (31,99 € pour les clients Box SFR), qui inclut la data illimitée en France, les appels/SMS/MMS illimités et 100 Go en Europe et DOM. Et en plus du smartphone, SFR rembourse intégralement 3 accessoires via ODR :

Base chargeur Honor USB-C 100W à 69,99 €

Écouteurs Honor EarBuds S8 à 69,99 €

Coque de protection à 19,99 €

Le Honor Magic 8 Pro : un écran au top, de la puissance à revendre et un module photo redoutable

Commençons par l'écran, parce qu'il y a de quoi dire. La dalle OLED de 6,71 pouces monte jusqu'à 6 000 nits en pic et s'adapte automatiquement entre 1 et 120 Hz. En clair, l’écran reste parfaitement lisible même en plein soleil, et il est très fluide. Honor a aussi travaillé le confort visuel avec 8 technologies certifiées TÜV Rheinland, ce qui n’est pas négligeable quand on passe plusieurs heures par jour sur son téléphone. L'ensemble est protégé par le verre NanoCrystal Shield et certifié IP68/IP69, donc il encaisse même les jets d'eau à haute pression.

Pour les performances, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 fait tourner tout ce qu'on lui demande sans sourciller. Les jeux les plus gourmands passent sans problème, les fonctions IA intégrées répondent vite, et surtout, plusieurs tests ont montré que le Magic 8 Pro chauffe nettement moins que d'autres smartphones équipés de la même puce. Côté autonomie, la batterie de 6 270 mAh tient facilement la journée. C'est d'ailleurs plus que le Galaxy S25 Ultra et ses 5 000 mAh. Et avec la recharge 100W en filaire, une trentaine de minutes suffisent pour repartir.

Enfin, il y a la photo, sans doute le plus gros point fort du Magic 8 Pro. Le téléobjectif périscopique de 200 MP avec zoom optique 3,7x le place dans le top 10 mondial selon DXOMark. Le capteur principal de 50 MP fait le job dans à peu près toutes les conditions, et le mode nuit tient vraiment ses promesses. À noter aussi, un bouton physique sur la tranche qui sert à la fois de déclencheur photo et de raccourci vers les fonctions IA. On s'y habitue vite et on finit par ne plus s'en passer.

Pour rappel, l'offre SFR sur le Honor Magic 8 Pro est valable jusqu'au 28 février : le smartphone à 1 € après ODR, 8 €/mois pendant 24 mois avec le forfait Illimité 5G+, et trois accessoires intégralement remboursés. Payer 193 € au total pour un smartphone de ce calibre, ça vaut le coup de ne pas trop traîner.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SFR.