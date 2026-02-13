Lancement du Huawei Mate 80 Pro à l’international : voici les produits avec lesquels il partagera l’affiche

Nombreux sont les constructeurs à se partager l’affiche du mois de février. En plus de Google et de Samsung, une marque chinoise a également prévu de présenter ses nouveaux produits ce mois-ci. Ce fabricant, c’est Huawei. On fait le point sur les nouveautés qui devraient y être dévoilées.

Huawei Innovative Product Launch

 

La seconde moitié du mois de février s’annonce riche en révélations dans le monde de la tech. Google va présenter son Pixel 10a d’ici quelques jours, le Galaxy Unpacked de présentation de la nouvelle gamme Galaxy S26 devrait avoir lieu le 25 février et n’oublions pas le Mobile World Congress de Barcelone qui se tiendra début mars.

Et au sein de ce calendrier déjà très densément rempli vient s’intercaler une autre date : le 26 février. C’est ce jour-là, à Madrid, que Huawei a décidé d’organiser son événement de « lancement de produits novateurs » (ou « Innovative Product Launch » dans la langue de Shakespeare). Plusieurs nouveautés devraient y être présentées, voici lesquelles.

Voici les produits que Huawei dévoilera lors de son Innovative Product Launch à Madrid

Huawei a prévu les choses en grand pour son événement. Selon le site GSMArena, la marque chinoise devrait présenter sa nouvelle génération de Watch GT Runner, sa montre connectée pour les sportifs – nous avions testé sa première itération en 2022. D’autres appareils partageront l’affiche ce jour-là, puisque, en plus de présenter de nouveaux produits, le 26 février sera aussi l’occasion pour Huawei de lancer son Mate 80 Pro à l’international.

Présenté en novembre dernier en Chine, ce smartphone haut de gamme embarque une batterie d’une capacité de 5 750 mAh, qui est compatible avec une charge sans fil de 80 W et une charge filaire de 100 W. Il est également équipé d’un écran LTPO OLED de 6,75 pouces et d’un processeur maison (le Kirin 9030). Côté photo, le Mate 80 Pro est doté d’un capteur principal de 50 MP, d’un téléobjectif périscopique de 48 MP et d’un capteur ultra grand-angle de 40 MP : une fiche technique prometteuse pour la photophonie.

Huawei devrait reproduire à Madrid ce qu’elle a fait à domicile l’an dernier, puisque ses FreeBuds 5 Pro se feront là aussi une place aux côtés de la série Mate 80. Ces écouteurs sans fil promettent double haut-parleurs, puce maison personnalisée (la Kirin A3), prise en charge de l’audio sans perte, ainsi que la réduction de bruit active. Finalement, Huawei devrait aussi lancer ses bracelets connectés de la série Band 11 et sa tablette MatePad Mini. Tout un programme, donc !


