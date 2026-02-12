Vinted est en panne, l’application et le site ne sont plus disponibles

Les utilisateurs n'ont plus accès à Vinted, que ce soit sur le site web ou via l'application mobile. La plateforme semble être victime d'une panne généralisée.

C'est la panique pour les vendeurs et acheteurs compulsifs de Vinted. Ce 12 février 2026 en fin d'après-midi, la plateforme est hors-service chez de nombreux utilisateurs du monde entier. Le problème a été identifié notamment en Europe, dont la France, et aux États-Unis. De nombreux rapports de panne émergent sur des pages spécialisées comme DownDetector ou IsDown. C'est aux alentours de 17h que les premiers témoignages ont commencé à émerger, et à 18h30, Vinted n'est toujours pas disponible normalement.

Vinted n'a pas encore communiqué, on ne sait pas quelle est l'origine du problème, ni quand il sera résolu. D'après nos constatations, l'accès à l'application est compliqué sur Android et iOS, les utilisateurs ne parvenant pas à passer l'écran de chargement initial. Sur navigateur web, vinted.com paraît fonctionnel, mais nous ne parvenons pas à accéder à vinted.fr

Panne mondiale pour Vinted

Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre un retour à la normale. Ce ne sont pas votre appareil ou votre connexion internet qui rencontrent des soucis, mais les serveurs de Vinted. Il ne reste qu'à espérer que les équipes techniques de l'entreprise parviennent à remettre en ligne la plateforme dans les plus brefs délais.

“Nos serveurs sont en cours de maintenance. Essaie de te reconnecter à notre app dans 5 minutes”, peut-on lire sur l'application Android après avoir longtemps attendu sur l'écran de chargement.