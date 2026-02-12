Vinted est en panne, l’application et le site ne sont plus disponibles

Les utilisateurs n'ont plus accès à Vinted, que ce soit sur le site web ou via l'application mobile. La plateforme semble être victime d'une panne généralisée. 

impots vinted ebay
Crédits : 123RF

C'est la panique pour les vendeurs et acheteurs compulsifs de Vinted. Ce 12 février 2026 en fin d'après-midi, la plateforme est hors-service chez de nombreux utilisateurs du monde entier. Le problème a été identifié notamment en Europe, dont la France, et aux États-Unis. De nombreux rapports de panne émergent sur des pages spécialisées comme DownDetector ou IsDown. C'est aux alentours de 17h que les premiers témoignages ont commencé à émerger, et à 18h30, Vinted n'est toujours pas disponible normalement.

Vinted n'a pas encore communiqué, on ne sait pas quelle est l'origine du problème, ni quand il sera résolu. D'après nos constatations, l'accès à l'application est compliqué sur Android et iOS, les utilisateurs ne parvenant pas à passer l'écran de chargement initial. Sur navigateur web, vinted.com paraît fonctionnel, mais nous ne parvenons pas à accéder à vinted.fr

Panne mondiale pour Vinted

Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre un retour à la normale. Ce ne sont pas votre appareil ou votre connexion internet qui rencontrent des soucis, mais les serveurs de Vinted. Il ne reste qu'à espérer que les équipes techniques de l'entreprise parviennent à remettre en ligne la plateforme dans les plus brefs délais.

“Nos serveurs sont en cours de maintenance. Essaie de te reconnecter à notre app dans 5 minutes”, peut-on lire sur l'application Android après avoir longtemps attendu sur l'écran de chargement.

vinted panne
Crédit : Phonandroid

La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Comparez le Pixel 10a dans ses 4 coloris, lequel est votre préféré ?

Le design du Pixel 10a dans tous ses coloris a fuité, découvrez les images. Le smartphone de milieu de gamme se décline en 4 couleurs. On s’approche du lancement officiel…

Gmail sur Android : cette option d’organisation bien pratique arrive enfin (elle existe déjà sur le web et iOS)

Gmail s’est imposé comme une messagerie incontournable. Toutefois, son interface web profite de davantage de fonctions que les applications mobiles. Pour réduire la frustration des utilisateurs et harmoniser l’expérience entre…

Cette ville veut interdire les vélos électriques aux livreurs pour leur conduite jugée dangereuse

Les livreurs à vélo électrique sont dans le viseur d’une nouvelle mesure radicale. Dans une grande ville américaine, leur conduite est jugée trop risquée pour rester tolérée. Les autorités veulent…

iPhone 15 : son prix tombe à moins de 400 € avec cette offre à durée limitée, dépêchez-vous !

Vous voulez vous offrir un iPhone récent mais vous n’avez pas un gros budget ? Vous êtes au bon endroit ! Pour moins de 400 €, vous pouvez vous offrir…

Sony WF-1000XM6 : la fin de l’effet « ventouse », l’argument qui change tout

Deux ans et demi après les XM5, Sony renouvelle enfin ses écouteurs haut de gamme. Les WF-1000XM6 prennent la relève et apporte leur lot de nouveautés, aussi bien du côté…

Passer facilement d’un iPhone à un smartphone Android ? Voici comment utiliser le nouvel outil natif d’iOS 26.3

Choisir Apple a longtemps été synonyme de s’enfermer dans un écosystème. Mais la firme de Cupertino semble désormais mettre de l’eau dans son jus de pomme : avec iOS 26.3, elle…

Test Sony WF-1000XM6 : une réduction de bruit qui ne manque pas d’air

Après avoir étoffé son offre milieu de gamme avec les Linkbuds Clip, Sony revient sur le segment des écouteurs TWS haut de gamme. Deux ans et demi après les XM5,…

Cette fondation veut protéger la Terre des astéroïdes avec des outils open source

Un astéroïde dangereux pourrait frapper la Terre sans prévenir. Une fondation indépendante veut éviter ce scénario catastrophe. Elle développe des outils libres pour mieux détecter et suivre ces menaces venues…

Cette offre ultra canon fait fondre le prix du Honor 400 de 50%

Le Honor 400 est un milieu de gamme offrant plusieurs atouts. Il est conçu pour offrir un design agréable, des performances solides, des photos de qualité, ainsi qu’une autonomie confortable….

Le VPN gratuit de votre Google Pixel va vous éviter des bien des oublis grâce à cette mise à jour

Le VPN gratuit de Google sur Pixel change sans prévenir. Une simple mise à jour modifie son comportement et pourrait bien vous éviter des oublis. Désormais, savoir si vous êtes…