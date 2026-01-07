007 First Light : vous n’aurez pas besoin d’un PC ultra puissant pour faire tourner le prochain jeu James Bond

À l'heure où les composants pour PC se vendent à prix d'or, certains s'inquiètent d'avoir à mettre à jour leur machine pour jouer aux nouveaux jeux de 2026. Ce ne sera pas le cas pour 007 First Light, le prochain jeu James Bond et l'un des plus attendus de l'année.

2026 s'annonce déjà comme une année très faste pour le jeu vidéo. Ne serait-ce que du côté du AAA, nous devrions avoir du très bon à nous mettre sous la dent. Parmi toutes les sorties qui nous attendent cette année, vous avez sans doute repéré le prochain jeu James Bond, baptisé 007 First Light. Ce dernier avait fait une apparition très remarquée lors du State of Play de juin, l'année dernière.

Pour rappel, le jeu se propose de vous mettre dans les chaussures d'un tout jeune James Bond, venant à peine d'être embauché par le MI6. Encore très rebelle et surtout très sûr de lui (encore plus que dans les films, semble-t-il), il n'est pourtant pas encore un agent 00. C'est précisément la mission que vous devrez mener à bien dans cette campagne qui lui permettra d'atteindre ce poste.

Voici les spécifications recommandées pour jouer à 007 First Light sur PC

Reste toutefois une question épineuse : tournera-t-il sur votre PC ? On a une bonne nouvelle pour vous : il y a de grandes chances que oui. I/O Interactive vient en effet de dévoiler les recommandations minimum et recommandées pour jouer à son jeu en 1080 dans de bonnes conditions, et ces dernières sont franchement raisonnables — ce qui est devenu assez rare pour être souligné. Bien entendu, il faudra certainement compter sur des générations plus récentes de carte graphique et processeur pour augmenter la définition et la fréquence d'image, mais vous aurez déjà de quoi faire si votre PC accuse déjà son âge.

Configuration minimum : 1080p, 30 FPS

Processeur : Intel Core I5 9500K ou AMD Ryzen 5 3500

Intel Core I5 9500K ou AMD Ryzen 5 3500 Carte graphique : Nvidia GTX 1660, AMD RX 5700, ou Intel Discrete GPU

Nvidia GTX 1660, AMD RX 5700, ou Intel Discrete GPU RAM : 16 GB

16 GB VRAM : 8 GB

8 GB Stockage : 80 Go

80 Go Système d'exploitation : Microsoft Windows 10/11, 64 bits

Configuration recommandée : 1080p, 60 FPS