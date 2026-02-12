Bon plan Galaxy Tab A11+ : la tablette Samsung perd 30% sur son prix et devient encore plus abordable

La Fnac et Darty proposent en ce moment une baisse de prix importante sur la Galaxy Tab A11+, l'une des tablettes les plus abordables de Samsung. Elle fait l'objet d'une réduction de presque 30%.

Samsung Galaxy Tab A9+

La Galaxy Tab A11+ est disponible en France depuis novembre 2025. Elle succède à la Tab A9+ après deux ans de bons et loyaux services. Cette gamme est la plus accessible du catalogue de Samsung et s'adresse à ceux qui veulent une tablette d'entrée de gamme polyvalente et qui offrent des performances suffisantes pour les usages classiques du quotidien. Elle assure en effet de bonnes prestation pour la navigation, le streaming ou pour les jeux vidéo peu gourmands.

Lancé à 280 €, la Galaxy Tab A11+ est actuellement à 199,99 € chez Fnac Darty. Cela correspond à une réduction de 29%. Pour une tablette sortie récemment, c'est une offre généreuse. Vous pouvez ainsi vous offrir l'expérience Samsung pour moins de 200 €.

Galaxy Tab A11+ : un bon choix pour les petits budgets

Cette tablette est équipée d'une puce MediaTek MT8775 qui n'est autre qu'une Dimensity 7300. Cette un processeur milieu de gamme, taillé pour offrir des performances solides pour ce prix. Il est épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

L'autre avantage de la Galaxy Tab A11+ est qu'elle dispose d'un grand écran de 11 pouces, avec une définition de 1920 × 1200 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. L'autonomie est l'une des belles promesses de cette tablette. Avec sa batterie de 7040 mAh, elle est capable de tenir facilement la journée et demie, voire 2 jours en usage peu intensif. Elle est compatible avec une puissance de charge de 25W.

 


