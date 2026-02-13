L’iPhone pourra capter la 5G de partout, vraiment partout grâce à ce nouveau composant

Apple prépare une nouveauté qui pourrait bouleverser la connectivité mobile. L’iPhone 18 Pro serait capable de capter la 5G même sans réseau classique. Cette avancée serait rendue possible par un composant inédit intégré à ce nouveau modèle.

apple iphone 17 pro max test
Crédits : Phonandroid

Alors que les iPhone 18 Pro et Pro Max sont attendus pour la fin de l’année, plusieurs informations ont déjà fuité sur leurs futures caractéristiques. Malgré la flambée des prix des composants, notamment la mémoire vive, Apple aurait réussi à maintenir les tarifs actuels grâce à des négociations serrées avec ses fournisseurs. Parallèlement, des améliorations notables sont également attendues en photographie, avec l’arrivée de capteurs à ouverture variable. Mais au-delà du prix ou de l’appareil photo, c’est une avancée discrète mais majeure qui pourrait tout changer pour la connectivité mobile.

Depuis l’iPhone 14, Apple propose une fonction SOS d’urgence par satellite, pensée pour les situations extrêmes. Elle permet d’envoyer un message d’appel à l’aide sans réseau cellulaire. Mais cette fonction reste très limitée. Cette dernière ne permet pas de naviguer sur Internet ou d’utiliser ses applications normalement. Avec l’iPhone 18 Pro, la firme de Cupertino viserait un tout autre niveau en permettant l’accès à la 5G directement via satellite, grâce à un tout nouveau modem.

Le modem C2 d’Apple permettra à l’iPhone 18 Pro de capter la 5G via satellite

Le modem C2, intégré aux iPhone 18 Pro et Pro Max, serait compatible avec le standard NR-NTN. C’est une technologie qui permet d’utiliser les satellites comme relais pour le réseau 5G. Selon le leaker Fixed-Focus Digital, cette puce permettrait aux futurs iPhone de se connecter à Internet même en l’absence totale de réseau terrestre, en traitant chaque satellite en orbite basse comme une antenne relais classique. Ce serait une première pour un smartphone grand public.

Pour que ce système fonctionne, Apple s’appuie sur son partenaire Globalstar, déjà impliqué dans la fonction SOS. Toutefois, l’efficacité dépendra du déploiement d’une infrastructure satellite compatible avec cette technologie. Les États-Unis et le Canada seraient les premiers pays à en bénéficier, avant une extension progressive à d’autres régions. Si cette évolution se confirme, l’iPhone 18 Pro pourrait bien devenir le premier smartphone capable de rester connecté partout, sans dépendre des antennes classiques.


