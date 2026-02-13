GeForce Now est disponible sur les Fire TV d’Amazon, voici les modèles compatibles

Environ un mois après son annonce, Nvidia déploie son service de cloud gaming GeForce Now à certains dispositifs Fire TV d'Amazon. Voyons lesquels y ont droit et pour quel résultat.

GeForce Now

Si vous êtes adepte du cloud gaming, vous avez probablement adopté l'un des deux services majeurs existants à ce jour : le Xbox Game Pass ou GeForce Now de Nvidia. Dans les deux cas, l'avantage est de pouvoir jouer à des jeux PC et/ou console depuis tous les appareils compatibles avec l'application dédiée. Les concurrents en ajoutent d'ailleurs régulièrement à leur liste, et cette fois-ci c'est Nvidia qui allonge la sienne.

Lire aussi – GeForce Now est disponible sur Linux, on peut enfin jouer aux AAA sur un PC peu puissant

Comme annoncée par la firme au début de l'année 2026, elle s'est centrée sur les dispositifs Fire TV d'Amazon. Malgré cela, gardez en tête que tous ne prennent pas en charge GeForce Now. Faire fonctionner le système nécessite une certaine puissance que des modèles anciens n'ont pas. C'est pourquoi seuls les plus récents pourront prétendre à l'installation de l'appli de cloud gaming. Voyons lesquels.

Ces modèles de Fire TV peuvent installer l'application GeForce Now désormais

La liste des appareils Fire TV compatibles avec GeForce Now de Nvidia est la suivante :

  • Fire TV Stick 4K Max (1re génération)
  • Fire TV Stick 4K Plus (2e génération)
  • Fire TV Stick 4K Max (2e génération)

Le premier nécessite la version 7.7.1.1  de Fire OS ou ultérieur, tandis que les deux autres demandent Fire OS 8.1.6.0 ou plus récent. Il faudra de plus une connexion Internet fibre ou Très Haut Débit ainsi qu'une manette compatible. Celles de Microsoft ou de Sony le sont par exemple. Notez également que selon la page du support de Nvidia, vous jouerez au mieux en Full HD (1920 x 1080 pixels) à 60 images par seconde, et ce quelle que soit la formule GeForce Now à laquelle vous avez souscrit.

Au moment de publier cet article, le catalogue de GeForce Now compte 5 140 jeux, sachant que des titres sont ajoutés régulièrement. Parmi ceux à venir, Resident Evil Requiem promet d'être assez gourmand en ressources pour être au top de sa forme. Si votre PC n'est pas assez puissant, le cloud gaming pourrait être une solution.


