Ce système solaire vraiment bizarre renverse toutes les règles connues des astronomes

Un système solaire totalement déréglé vient d’être découvert. Ses planètes sont disposées à l’envers, ce qui défie toutes les lois connues. Les scientifiques n’avaient jamais observé une configuration aussi étrange.

Dans la majorité des systèmes stellaires connus, les planètes suivent un ordre bien établi. Les mondes rocheux, plus petits et denses, se forment à proximité de l’étoile. Plus loin, les températures plus basses permettent l’émergence de géantes gazeuses, faites d’hydrogène et d’hélium. Notre propre système solaire respecte cette structure, avec Mercure, Vénus, la Terre et Mars près du Soleil, et Jupiter, Saturne ou Neptune bien plus éloignées.

Cet agencement repose sur les principes fondamentaux de la formation planétaire. Pourtant, des astronomes viennent d’identifier un système qui ne suit pas du tout cette logique. Situé autour d’une petite étoile nommée LHS 1903, ce système semble fonctionner à l’envers. Sa structure vient bouleverser ce que les scientifiques pensaient savoir sur l’ordre naturel des planètes.

Le système de la naine rouge LHS 1903 abrite une planète rocheuse en orbite extérieure

L’étoile LHS 1903 est une naine rouge peu lumineuse, plus froide que notre Soleil. En l’observant avec des télescopes terrestres et spatiaux, les chercheurs ont découvert quatre planètes en orbite. Les trois premières semblent suivre un schéma classique avec une planète rocheuse proche de l’étoile suivie de deux géantes gazeuses. La quatrième, située à la périphérie du système, a toutefois déjoué toutes les attentes. Malgré sa position éloignée, elle présente une structure dense et solide, similaire à celle de Vénus. Cette configuration inhabituelle, où une planète rocheuse vient après deux mondes gazeux, a été décrite dans la revue scientifique Science.

Les chercheurs ont d’abord envisagé un échange de position entre les planètes, ou la perte d’une atmosphère après une collision. Ces hypothèses ont été écartées. Selon eux, ce système aurait évolué différemment, avec une formation des planètes de l’intérieur vers l’extérieur. Ce processus, dit “inside-out” (à l'envers), pourrait expliquer pourquoi la dernière planète s’est formée dans une région déjà appauvrie en gaz. Cette découverte remet en cause les modèles classiques et suggère que l’univers abrite des systèmes bien plus variés que ce que l’on pensait jusqu’ici.