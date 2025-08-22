Nous avons joué à Metal Gear Solid Delta. Que vaut le remake de ce jeu vidéo légendaire ?

Metal Gear Solid Delta est le remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, jeu vidéo culte sorti en 2004 sur PS2. Avec ce titre, Konami propose aux joueurs de (re)faire l’aventure dans une version modernisée, plus jolie et agréable, sans toutefois toucher au contenu. Nous y avons joué, voici ce que ça vaut.

Sorti en 2004 sur PS2, Metal Gear Solid 3 Snake Eater avait marqué les joueurs par son aventure prenante et ses idées de gameplay brillantes. Il a aujourd’hui le droit à son remake, nommé Metal Gear Solid Delta (ou Metal Gear Solid Δ).

Développé par Konami, ce remake prend le parti de ne pas toucher au cœur du jeu originel, ne modernisant que les graphismes et quelques éléments de gameplay. Il est également réalisé sans Hideo Kojima, créateur de la licence qui travaille maintenant en indépendant sur Death Stranding (ce qui ne l’empêche pas d’avoir toujours son nom au générique). Ce remake est-il fidèle à sa vision ? Arrive-t-il à donner un coup de jeune à une aventure de plus de vingt ans ? Nous avons pu y jouer, voici ce que ça vaut.

Le serpent fait sa mue

Metal Gear Solid 3 est un épisode particulier dans la saga MGS, puisque c'est une préquelle qui se déroule en 1964. Il narre les aventures de Naked Snake, futur Big Boss et père de Solid Snake. Alors jeune espion, le voilà envoyé dans la taïga soviétique afin de mettre un terme à la menace nucléaire brandie par un groupe paramilitaire. Le choix de réaliser un remake de cet épisode est donc cohérent de la part de Konami, car il s’agit du premier volet chronologiquement parlant. Ceux qui ne connaissent pas MGS peuvent donc sans souci s’y plonger.

Nous progressons dans la jungle à travers des petits niveaux au level design soigné. Si la dimension infiltration est toujours présente (Snake peut utiliser les hautes herbes, le camouflage et moult gadgets pour passer inaperçu), l’aspect survie est au centre du gameplay. Notre soldat doit chasser, se nourrir afin de conserver son endurance, et aussi faire attention à sa santé, que ce soient les blessures par balle, les intoxications alimentaires ou les maladies. Un gameplay qui nous pousse toujours à rester sur le qui-vive, surtout que la jungle regorge de dangers. Metal Gear Solid oblige, le tout est ponctué par de longues cinématiques à la mise en scène léchée et au narratif ficelé. Tout cela est vrai à la fois pour le titre original et pour ce remake.

A lire aussi – C’est le meilleur jeu vidéo d’horreur de l’histoire et il bénéficie d’un remake bien mérité. La formule fonctionne-t-elle encore ? Notre test de Silent Hill 2 Remake

Un remake soigné et respectueux

Metal Gear Solid Delta ne change pas la structure du jeu. Les niveaux sont les mêmes, les mécaniques similaires et l’histoire n’a pas bougé d’un iota. Konami a même fait le choix de garder la mise en scène des cinématiques (contrairement à ce qui avait été fait pour le remake du premier volet, The Twin Snakes, en 2004). Bien évidemment, on retrouve les voix originales de l’époque, aucune ligne de dialogue n’ayant été ajoutée. Une excellente chose !

Ce qui change, c’est l’enrobage. Graphique, tout d’abord, puisque Delta tourne sous l’Unreal Engine 5. Le résultat est sublime avec une jungle plus étouffante que jamais et des effets de lumière très réussis. On note également un grand soin apporté aux modèles de personnages, notamment dans les vêtements de Snake, élément important du gameplay. En revanche, le poids des ans se fait sentir dans les bases militaires que l’on doit ponctuellement infiltrer. Bien que plus beaux, ces niveaux donnent une triste impression de vide, acceptable en 2004, un peu moins en 2025. Comme d’habitude sur console, on peut opter pour deux modes, Fidélité et Performance. Sur PS5 Pro, nous bénéficions d’une sortie native en 4K et d’un framerate à 60 images par seconde.

L’autre gros travail a été réalisé au niveau du gameplay, avec des contrôles légèrement revus et une maniabilité retravaillée (même si Snake reste parfois aussi facile à manœuvrer qu’un 35 tonnes). Konami a eu la bonne idée de proposer deux manières de jouer : l’originale (nommée légendaire), en vue du dessus, et moderne. Dans ce deuxième mode, le joueur peut tourner la caméra autour du héros et ainsi mieux discerner ce qui l’entoure. Cela change drastiquement la manière d’aborder les niveaux et rend l’expérience plus agréable. Il ne s’agit pas d’une innovation du remake, puisque ce mode avait été introduit dans Metal Gear Solid 3 Subsistence, version améliorée du jeu sortie en 2006. Sa présence reste toutefois un vrai plus. On note aussi le retour du mode Snake Vs Monkeys (Bomberman sur Xbox pour des questions de droits) et l’arrivée prochaine d’un mode multijoueur.

Metal Gear Solid 3, toujours une valeur sûre ?

Metal Gear Solid 3 était un chef d’œuvre à sa sortie, et il l’est toujours aujourd’hui. Ce remake permet de lui donner une seconde jeunesse bien méritée. Les vieux de la vieille seront ravis de retrouver Snake dans une réinterprétation respectueuse et cohérente, tandis que les jeunes pourront enfin découvrir dans de meilleures conditions une œuvre majeure de l’ère PS2.

Un remake soigné, mais qui accuse parfois son âge. Si de nombreux ajustements de qualité de vie ont été effectué, on reste devant un titre qui a vingt ans, avec des mécaniques parfois surannées ou des séquences qui pourraient décourager les moins patients. On pense notamment aux combats de boss, dont certains peuvent se montrer frustrants (The Pain ou The Fury, par exemple). Mais tout cela s’efface devant les nombreuses qualités de l’aventure et le soin apporté à cette modernisation. Une réussite.