La PS5 Pro est “techniquement” capable de supporter le path tracing et un jeu pourrait bientôt en profiter

Si Sony n’a pas cessé de rappeler lors du lancement de la PS5 que la console est capable de faire tourner un jeu avec du ray tracing, elle s’est toujours montrée très discrète sur le path tracing. Lorsque la PS5 Pro est sortie, la question a de nouveau enflammé toutes les conversations. Aujourd’hui, il se pourrait bien qu’un jeu tente enfin l’aventure.

On utilise souvent l’exemple de la PS5 – et de la Xbox Series X – pour parler du plateau graphique atteint par les jeux vidéo. Force est de constater qu’un jeu sorti en 2015 sur PS4 est encore tout à fait viable graphiquement aujourd’hui. Autrement dit, la PS5 n’a clairement pas apporté le même gap graphique que la PS2 ou la PS3, pour ne citer qu’elles. Mais la console a tout de même amené une petite révolution dans le monde des rendus de jeu vidéo : le ray tracing.

Très rapidement, le ray tracing est une technologie de qui permet de calculer le rendu de la lumière de manière beaucoup plus réaliste. Elle a pendant quelques années été considéré comme le summum de la qualité graphique dans un jeu vidéo, avant d’être dépassé par une autre technologie : le path tracing. Là encore très rapidement, le path tracing est une sorte de ray tracing amélioré, capable de calculer encore plus de rayons de lumière pour encore plus de réalisme. Or, sur PS5, pas de path tracing.

Sur le même sujet – Sony préparerait une grosse surprise pour la PS5 Pro qui va rendre vos jeux bien plus beaux

Le path tracing va-t-il enfin débarquer sur PS5 ?

Pourtant, la chose est théoriquement possible – du moins, sur PS5 Pro. “Vous devez avoir une stratégie très optimisée pour le faire sur la PS5 Pro”, avait déclaré Mark Cerny, architecte de la PS5, à nos confrères de Wccftech. En effet le ray tracing et le path tracing sont gérés de manière très différentes par les moteurs de jeu, ce qui leur compatibilité très délicate sur la console de Sony. Mais, techniquement, la PS5 Pro est a les épaules nécessaires pour faire tourner une telle technologie.

C’est ce qu’affirme László Perneky, lead programmer sur War Thunder, tout en soulignant un point pour le moins important : si la PS5 Pro peut faire tourner du path tracing, il n’est pas dit qu’elle le fasse avec de bonnes performances. Ceci étant, War Thunder pourrait bien être le premier jeu à tenter le coup : ” D’abord, nous nous concentrons sur la mise en place du support ray tracing […]. Ensuite, nous aurons une meilleure idée du budget GPU dont nous disposons pour inclure le path tracing”.

Source : Wccftech