Spider-Noir : Prime Video diffuse une première bande-annonce pour la série, qui s’annonce aussi loufoque que géniale

Découvrez la première bande-annonce pour la série Spider-Noir d'Amazon Prime Video, avec Nicolas Cage au casting et une esthétique des plus léchées. 

Spider-Noir
Crédit : Sony / MGM+ / Prime Video

Spider-Man est revisité dans une nouvelle série TV dédiée au super-héros de Marvel : Spider-Noir. Cette production est singulière à bien des égards. D'abord, elle s'inscrit dans le Spider-Man Universe de Sony, et non pas dans le MCU de Disney. Elle sera diffusée en France sur Amazon Prime Video, et pas sur Disney+, alors que MGM+ a obtenu les droits pour les États-Unis.

Il s'agit donc d'un projet qui n'a rien à voir avec les films Spider-Man dans lesquels le personnage est incarné par Tom Holland. Le projet est plutôt lié (de loin) aux films d'animation centrés sur Miles Morales de Sony. Dans Spider-Man Into the Spider-Verse, on peut d'ailleurs apercevoir ce fameux Spider-Noir, qui va donc avoir droit à sa série en prises de vue réelles dédiée.

Allez-vous regarder Spider-Noir en couleur ou en noir et blanc ?

Ensuite, nous n'avons pas affaire à une série de super-héros classique. Spider-Noir reprend le style film noir, avec une esthétique et une ambiance qui sont très marquées. Il ne faut pas s'attendre à une blague toutes les deux minutes, coucou Disney. On suit les traces d'un détective privé sur le déclin, Ben Reilly, dans un New York alternatif des années 1930. Il se trouve qu'il a été Spider-Noir dans le passé, et qu'il va devoir enfiler à nouveau le costume par la force des choses. C'est Nicolas Cage qui prête ses traits au personnage.

“Pas de pouvoirs n'implique pas de responsabilités”, tel est le slogan revisité choisi par Prime Video pour faire la promotion de la série. La plateforme de streaming vidéo a publié la bande-annonce en deux versions : une en noir et blanc et l'autre en couleur. Et pour cause, les 8 épisodes de la série sont également disponibles dans ces deux formats. Une excellente initiative. Sachez que c'est la version en noir et blanc qui est considérée comme étant l'œuvre originale, mais celle en couleur devrait permettre de ne pas perdre trop de monde rebuté par le noir et blanc en route. Spider-Noir sort le 27 mai 2026 sur Prime Video.


