Nvidia déploie une mise à jour d’urgence pour corriger un bug de son application

L'application Nvidia peut rencontrer des problèmes sur certains PC depuis une récente mise à jour. Un correctif d'urgence a été déployé pour régler la situation.

Nvidia a récemment publié la version 11.0.6 de son application pour PC. Problème, elle vient avec un bug qui la rend incompatible avec certaines machines. L'entreprise a identifié et corrigé le souci, mais les utilisateurs doivent installer la nouvelle version 11.0.6.386 pour en bénéficier.

D'habitude, il suffit de lancer l'application Nvidia pour télécharger la dernière mise à jour rendue disponible. Dans ce cas, cette manipulation n'est pas possible, puisque les appareils qui souffrent du bug ne peuvent tout simplement plus ouvrir le programme sur leur système. Il faut donc installer cette version manuellement, ce que vous pouvez faire à partir de ce lien. En passant à la 11.0.6.386, vous devriez de nouveau pouvoir lancer l'application Nvidia normalement.

Nvidia corrige deux gros problèmes pour son application

“Ce correctif inclut également une solution au problème d'affichage grisé des options de commutation de multiplexage Optimus avancé qui se produit lors des scénarios de commutation de multiplexage aléatoires”, fait savoir le patch notes. Optimus est une technologie qui permet de gérer l'usage des deux GPU d'un PC portable : celui intégré directement dans le processeur, et, le cas échéant, celui de la carte graphique dédiée.

Optimus permet la transition automatique et transparente de l'un à l'autre en fonction des besoins. L'utilisateur n'a pas d'utilité à solliciter le GPU de la carte graphique dédiée pour de la bureautique, par exemple. Se contenter du GPU intégré permet d'économiser de l'énergie, et donc de l'autonomie si le laptop fonctionne sur batterie.

Mais dans certains contextes, l'utilisateur peut vouloir forcer l'usage du GPU de sa carte graphique, afin d'améliorer les performances globales de sa machine. De plus, le multiplexage permet d'établir une communication directe entre le GPU dédié et l'écran, sans passer par le GPU intégré, qui peut atrophier les performances de la carte graphique. Cette option n'était parfois plus disponible, elle est de retour normalement avec la mise à jour.

