PS5 : les boîtes de jeu affichent désormais un avertissement sur la mort du CD, Sony persiste et signe malgré la polémique

Il semble désormais impossible que Sony change d’avis concernant la fin de la production de CD pour ses jeux PlayStation. Malgré la colère qui ne faiblit pas chez les joueurs, le constructeur a ajouté un avertissement sur les jaquettes rappelant que celles-ci ne contiendront plus qu’un code à partir de 2028.

Vous n’êtes a priori pas passé à côté de la nouvelle : à compter de janvier 2028, les boîtes de jeux PlayStation ne contiendront plus de CD, mais un simple code de téléchargement. L’annonce a engendré un gigantesque tollé au sein de l’industrie, dont l’intensité n’a presque pas faibli depuis. Sous chaque publication de PlayStation sur les réseaux sociaux, c’est la même rengaine : les joueurs exigent que Sony revienne sur sa décision.

Mais Sony ne semble pas prêt de changer d’avis. Après des semaines de silence, la firme a enfin daigné évoquer (brièvement) le sujet lors de son dernier rapport financier, confirmant que sa décision est désormais gravée dans le marbre. Aujourd’hui, un nouvel élément montre que le constructeur ne fera pas machine arrière. En effet, celui-ci affiche désormais un avertissement directement sur les boîtes de jeux PS5.

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“Avis important : à partir de janvier 2028, les nouveaux jeux sortis sur PlayStation seront disponibles à l’achat sur le PlayStation Store et chez les revendeurs uniquement au format numérique. Les disques pour les jeux sortis avant le 2028 janvier [sic]”. Voilà donc ce qu’on peut lire dans le petit encart ajouté il y a peu à toutes les jaquettes de jeux PS5 disponibles en magasin.

On n’y apprend certes rien de nouveau si l’on a suivi l’actualité de ces dernières semaines, mais cette étiquette vient une nouvelle fois confirmer la volonté de fer de Sony. Qu’importe la réaction très négative des joueurs et de l’industrie, sa décision semble désormais définitive. Le dernier espoir reste donc la plainte collective déposée contre le constructeur pour le contraindre à revenir sur sa décision, mais qui n’aboutira pas avant plusieurs années — si elle aboutit à quelque chose.