Sony met fin à la polémique : voici pourquoi tout le monde a cru que l’on pouvait perdre tous ses jeux PS5 au bout de 30 jours

La semaine a été mouvementée pour Sony, qui s'est retrouvé au milieu d'une polémique après l'intégration d'un nouveau DRM à sa boutique en ligne. Pendant plusieurs jours, la rumeur selon laquelle un jeu serait supprimé de sa bibliothèque après 30 jours sans connecter sa PS5 à Internet a circulé. Qu'en est-il vraiment ? Sony s'explique.

PS5

Au sein de la communauté gaming, on n'aime pas beaucoup les DRM. Au-delà de beaucoup embêter ceux qui aimeraient pirater les derniers AAA le jour de leur sortie, ceux-ci sont surtout accusés de faire chuter les performances du titre qu'il est censé protéger, notamment le fameux Denuvo. Autant dire que leur réputation ne s'est pas beaucoup améliorée avec l'affaire qui a secoué Sony et les joueurs PS5 cette dernière semaine.

Petit résumé de l'affaire. Il y a quelques jours, le youtubeur Modded Warfare découvre que Sony a implémenté un nouveau DRM sur le PlayStation Store. Selon lui, les jeux dématérialisé achetés sur la boutique seraient automatiquement retiré de la ludothèque des joeurs si leur PS5 n'a pas enregistré de connexion à Internet pendant plus de 30 jours. Un vent de panique commence alors à souffler dans tous les recoins du web.

Sur le même sujet – Jouer à des jeux Steam sur sa PS5 ? C’est désormais possible grâce à ce hack qui transforme la console en PC Linux

Vous avez mal compris le nouveau DRM de la PS5

En plus de poser de nombreuses questions pratiques (quid des vacances longue durée ?) aussi bien qu'éthiques (nos jeux nous appartiennent-ils vraiment ?), la situation rappelle les plus sombres heures de Xbox qui, il y a des années, a tenté d'instaurer une polémique similaire avant de se prendre un gigantesque retour de bâton de la part des joueurs. Seulement voilà, la situation n'est pas exactement la même ici. En effet, il n'est pas du tout question de vous déposséder de vos jeux si vous avez le malheur d'avoir désactivé le WiFi.

C'est d'abord le média Does It PLay qui a rassuré tout le monde, en affirmant que l'une de ses sources que l'intégration de ce DRM est une erreur de la part de Sony. “Sony a accidentellement causé un dysfonctionnement en corrigeant une faille de sécurité. L'entreprise était au courant depuis un certain temps que l'interface utilisateur prêtait à confusion, mais n'avait pas jugé cela urgent.', écrit celui-ci sur Bluesky.

Received word from an anonymous insider. The Sony DRM issue is unintentional. From what we gathered, Sony accidentally broke something while fixing an exploit. They've known about the confusing UI for a while, but didn't see it as urgent. Hoping for a clarifying statement now.

— Does it play? (@doesitplay.org) 25 avril 2026 à 14:55

La firme japonaise n'a pas tardé à confirmer la chose. Nos confrères de Gamespot sont en effet parvenus à obtenir des explications officielles de la part d'un porte-parole de Sony. « Les joueurs peuvent continuer à accéder à leurs jeux achetés et à y jouer comme d'habitude », assure ce dernier. « Une vérification en ligne unique est nécessaire pour valider la licence du jeu ; aucune autre vérification n'est ensuite requise. »

Pas d'inquiétude à avoir pour vos jeux donc. Reste à savoir ce qu'il s'est véritablement passé. En réalité, ce nouveau DRM viserait à empêcher certains joueurs de demander des remboursements après avoir joué à un jeu en ligne. Pour ce faire, Sony allouerait une licence temporaire à l'utilisateur juste après l'achat, avant de la transformer automatiquement en licence définitive quelques jours plus tard. Mais pour cela, il faudra se connecter à Internet au minimum 15 jours après l'achat.


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