Hausse de prix massive imminente pour la PS5 et la PS5 Pro ? C’est peut-être le moment ou jamais d’acheter sa console

Sony pourrait encore augmenter sensiblement le prix des PS5 et PS5 Pro dans les prochains jours. Une hausse de 100 euros pour chaque console est évoquée.

PS5 Pro
Crédits : Phonandroid

Nous vivons décidément une période bien étrange avec cette génération de consoles. Avant la PS5 et les Xbox Series, leur tarif baissait progressivement afin de maintenir une certaine demande en attendant le lancement de nouveaux produits. Mais aujourd'hui, le prix des consoles ne fait qu'augmenter après leur sortie, entre contexte géopolitique imprévisible (les taxes de Trump) et une pénurie de mémoire causée par les infrastructures d'IA.

Pour compenser les augmentations spectaculaires des coûts de la RAM et du stockage, Sony pourrait annoncer une hausse massive de ses PS5 dans les prochaines heures ou les prochains jours. L'information provient de Gyo, ancien contributeur de feu JVFR et gérant de boutique spécialisée dans le jeu vidéo à Lyon, aujourd'hui créateur de contenu à son compte. Gyo ayant des sources dans le secteur du commerce, on peut donner du crédit à son rapport, surtout étant donné la situation.

Des PS5 et PS5 Pro 100 euros plus chères ?

D'après lui, la PS5 Slim va coûter 649,99 euros, la PS5 Pro 899,99 euros et le PS Portal 249,99 euros. Il s'agirait d'une augmentation de 100 euros pour les deux consoles, et de 30 euros pour l'accessoire portable permettant de streamer ses jeux PlayStation. Une envolée tarifaire spectaculaire. La première version de la PS5 avec lecteur de disque coûtait 499,99 euros à sa sortie, soit 150 euros de moins. Quant à la PS5 Pro, son prix dépasserait les 1 000 euros si on veut acquérir le lecteur de disque amovible en option. Les rumeurs de prix de la Xbox Helix seraient à relativiser si ces tarifs sont confirmés.

Il y a quelques semaines, Sony partageait son “intention de minimiser l'impact de l'augmentation des coûts de la mémoire”. Le groupe expliquait préférer ne pas augmenter le prix de ses consoles et d'essayer de se rémunérer sur la vente de jeux et d'abonnements pour y trouver son compte. Le fabricant ajoutait en outre avoir sécurisé assez de mémoire pour tenir jusqu'à la fin de l'année 2026.

Ce discours rassurant ne va donc peut-être pas tenir bien longtemps. Si vous aviez l'idée d'acheter une PS5 ou une PS5 Pro prochainement, sachez donc que le prix des consoles ne risque pas de baisser, et qu'il pourrait même très bientôt augmenter.

 


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