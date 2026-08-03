Spider-Man : Brand New Day est le deuxième meilleur démarrage de toute l’histoire du cinéma

Avec près d’un milliard de dollars de recettes en à peine 3 jours d’exploitation, Spider-Man : Brand New Day explose les records. Mais pas celui du meilleur démarrage de tous les temps.

C’était à prévoir. Le retour de Tom Holland dans le costume de Spider-Man promettait de casser la baraque en terme de recettes, et les prédictions n’ont pas été démenties. Spider-Man : Brand New Day, troisième volet de la trilogie mettant en scène l’homme-araignée sous les traits de l’acteur britannique, fait un démarrage en trombe. Sortie le 31 juillet 2026 aux États-Unis, il réalise 355 millions de dollars de recettes en 3 jours sur le sol américain.

C’est déjà beaucoup, mais presque “peu” comparé à ce que le film engrange au niveau mondial : 927 millions de dollars entre le 31 juillet et le 2 août. Juste devant L’Odyssée de Christopher Nolan, en salles depuis le 15 juillet chez nous. Spider-Man : Brand New Day réalise ainsi le deuxième meilleur démarrage d’un long-métrage depuis que le cinéma existe. La première place étant occupée par… un autre film Marvel.

Près d’un milliard de dollars de recette en 3 jours pour Spider-Man : Brand New Day

C’est Avengers : Endgame qui vole la vedette à Spider-Man sur ce terrain. En 2019, le dernier film du grand méchant Thanos rapportait 357 millions de dollars aux États-Unis sur la même période d’exploitation.

Le film est également à la deuxième place de ceux ayant rapportés le plus d’argent au total avec 2,8 milliards. Le record absolu est détenu par Avatar de James Cameron et ses 2,92 milliards de recettes à travers le monde.

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Il ne fait presque aucun doute que Spider-Man : Brand New Day dépassera la barre symbolique des 1 milliard de dollars. Pour le moment, 3 films sortis en 2026 l’ont déjà fait : Toy Story 5, Michael et Super Mario Galaxy, le film. L’Odyssée de Nolan devrait également rejoindre ce club assez fermé.

Les Studios DC doivent regarder ces chiffres avec envie vu le flop monumental du Supergirl de Craig Gillespie. Pour un budget de 175 millions de dollars (hors frais de marketing), il en a rapporté 125 millions au lieu des 350 nécessaires pour atteindre le seuil minimum de rentabilité.

Source : Box Office Mojo