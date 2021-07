La PS5 prend en charge les disques SSD M.2, la bêta du firmware est disponible

Une bêta logicielle du système de la PS5 commence à être déployée petit à petit. Cette bêta très attendue par les possesseurs de la console de Sony inclut notamment la prise en charge des SSD au format M.2. La première version bêta de la PS5 est disponible chez certains utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.

Dans une note publiée sur son site officiel, Sony indique que celles et ceux qui seraient intéressés par l'ajout d'un SSD au format M.2 devront utiliser un disque ayant une interface PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe et une vitesse de lecture séquentielle de 5 500 Mo/s ou plus. Le 980 Pro de Samsung, les SN850 de Western Digital ainsi que de nombreux autres SSD M.2 modernes seront donc pris en charge.

Le géant japonais précise aussi qu'il faut tenir compte des exigences de refroidissement pour utiliser un SSD M.2 dans une PS5. “L'utilisation d'un SSD M.2 avec votre console PS5 nécessite une dissipation efficace de la chaleur avec une structure de refroidissement, comme un dissipateur thermique“, explique Sony. Même si Sony préconise des vitesses de lecture de 5 500 Mo/s pour les disques Gen4, la marque ne peut pas garantir que tous les SSD de type M.2 répondant aux spécifications décrites fonctionneront avec la console.

Quelles sont les autres améliorations de la bêta du firmware pour PS5 ?

Hormis l'ajout des SSD de type M.2, la version bêta du logiciel de la PS5 inclut également la prise en charge de l'audio 3D pour les haut-parleurs intégrés des téléviseurs. Cette nouvelle fonctionnalité, qui sera disponible dans les paramètres système de la console PS5, utilise le contrôleur DualSense pour mesurer l'acoustique d'une pièce et appliquer un réglage audio 3D. Sony améliore aussi d'autres aspects de son logiciel PS5. L'interface du centre de contrôle comprendra désormais davantage d'options de personnalisation pour réorganiser ou choisir les commandes.

Cette nouvelle version bêta de la PS5 comprend un suivi des trophées qui permettra aux joueurs d'accéder rapidement à cinq trophées (maximum) par jeu, via le Centre de contrôle. Sony ajoute enfin des options permettant de choisir entre 720p et 1080p pour son service PlayStation Now.

Source : The Verge