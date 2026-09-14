Les prix de NordVPN divisés par 4 : il ne teste plus que quelques heures pour profiter des French Days

Les French Days se terminent chez NordVPN dans quelques heures. L’abonnement de deux ans démarre profite d’une réduction allant jusqu’à 76 % selon la formule choisie, avec 4 mois supplémentaires offerts.

French Days NordVPN

Les 4 mois s’ajoutent à la durée initiale, ce qui permet d’utiliser le service pendant 28 mois au total. La formule Basique revient à 3,37 € par mois au lieu de 11,59 €. NordVPN facture 94,23 € en une seule fois et vous n’aurez plus rien à payer pendant plus de deux ans. Cela correspond à une remise de 70 %.

Ceux qui souhaitent profiter des autres outils de l’éditeur peuvent choisir l’abonnement Premium. Son prix passe de 18,29 € à 4,33 € par mois, avec la même durée de 28 mois. Le montant à régler au moment de la souscription s’élève à 121,23 €. C’est aussi sur cette formule que NordVPN applique sa plus forte réduction : 76 %.

French Days s’achèvent chez NordVPN mardi matin, sans plus de précision sur l’heure. Si l’offre vous intéresse, c’est maintenant qu’il faut y aller.

Un VPN et plusieurs protections dans le même abonnement

Toutes les formules vous permettent de profiter du VPN sur 10 appareils en même temps. L’abonnement peut donc couvrir un ordinateur, un smartphone, une tablette ou encore un téléviseur avec un seul compte. NordVPN dispose d’une application sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS, ainsi que sur différents appareils de streaming.

Le VPN a un réseau de plus de 9 000 serveurs dans 135 pays. C’est une infrastructure étendue qui permet de choisir parmi de nombreux emplacements et limite les risques de saturation lorsque beaucoup d’utilisateurs se connectent simultanément. Le service prend également en charge NordLynx, un protocole basé sur WireGuard qui vise à préserver de bons débits tout en sécurisant votre connexion.

OpenVPN et IKEv2/IPSec sont également disponibles. Le protocole NordWhisper a quant à lui été développé pour les réseaux qui restreignent ou détectent habituellement l’utilisation d’un VPN. Enfin, NordVPN propose également des serveurs compatibles avec le P2P, le Double VPN, et avec des fonctionnalités comme Onion Over VPN et l’obfuscation.

L’abonnement Premium ne s’arrête pas à ces fonctionnalités. Il intègre aussi un antivirus, un bloqueur de publicités et de traqueurs, ainsi qu’un système de surveillance des fuites de données. L’utilisateur bénéficie aussi d’un gestionnaire de mots de passe et de 1 To de stockage dans le Cloud

Enfin, la formule Ultimate Max va encore plus loin en intégrant une adresse IP dédiée, réservée à son utilisateur. Quelle que soit l’offre retenue, NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Les remises des French Days et les quatre mois offerts prennent fin ce soir.


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